Tots els usuaris de vehicles de mobilitat personal hauran d’acreditar que tenen l’assegurança

Ja ha quedat aprovat el Reglament dels vehicles de mobilitat personal de motor (VMP), que modifica l’anterior. Així, a causa de l’augment de VMP que proliferen a les zones urbanes, on s’han convertit en un mitjà alternatiu de desplaçament per als ciutadans, el Govern va desenvolupar un reglament per a definir les tipologies i les característiques tècniques d’aquests vehicles. El Reglament preveu les obligacions dels usuaris i l’obligació de disposar d’una assegurança, i a banda estableix la competència del control de l’aplicació del Reglament quant a infraccions.

Ara, donat que s’han constatat algunes mancances en el Reglament, s’introdueixen modificacions en el redactat. Concretament, s’hi defineix de manera més precisa les característiques tècniques dels VMP (alçària del seient i del manillar, control de la velocitat màxima, catadiòptrics i sistema d’enllumenat, sistema de frenada, avisador acústic, sistema d’estabilització en aparcament i rodes, entre d’altres).

També s’afegeix l’obligació que l’usuari del VMP, sigui de propietat o de lloguer, ha de poder acreditar que disposa d’una assegurança de responsabilitat civil en tots els tipus de VMP existents. En el Reglament anterior, l’assegurança només era obligatòria per a un tipus de VMP.