Unes 500 persones participaran aquest diumenge, 5 de gener, a partir de de dos quarts de set de la tarda a la cavalcada dels Reis Mags d’Orient d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Enguany la rua sortirà des de l’avinguda Príncep Benlloch d’Andorra la Vella i recorrerà les avingudes Meritxell, Carlemany, Copríncep de Gaulle, del Pessebre i de les Escoles i el carrer del Prat Gran per finalitzar a la plaça Coprínceps d’Escaldes- Engordany, on seran rebuts per centenars d’infants, en una de les nits més màgiques de l’any.

La cavalcada de Reis l’organitzen cada any el Comú d’Andorra la Vella, la Unió Pro Turisme d’Escaldes-Engordany (UPTEE) i el Comú d’Escaldes-Engordany. Enguany, novament, hi participaran 16 carrosses amb personatges de l’imaginari infantil, com personatges del món del cinema i la literatura i, també, els Menairons d’Andorra la Vella. Les carrosses del Patge Reial i dels tres Reis

Les carrosses del Patge Reial i dels Ses Majestats d’Orient estaran custodiades per col·laboradors amb capa daurada. La resta estaran animades, cadascuna, per una vintena de participants i comptaran amb un equip de deu persones que n’assumiran la seguretat i l’acompanyament.

També hi haurà un grup d’animació, amb disfresses de personatges d’actualitat. Un col·lectiu de més 50 persones, entre membres de l’organització conjunta i responsables de carrossa completaran el nombre d’efectius mobilitzats. Durant tot el recorregut es llençaran fins a 10 tones de caramels, adquirits per l’organització, aptes per al consum de celíacs.

Els infants que vulguin donar la carta al Patge Reial, ho podran fer el dissabte 4 de gener a partir de dos quarts de set de la tarda, seguint el mateix recorregut que la cavalcada del diumenge.

El mateix dia 5, a les 12 h, el Carter Reial recollirà les cartes dels nens a la plaça Coprínceps d’Escaldes-Engordany.

També arribaran a Canillo

Diumenge dia 5 de gener de 2020, SS.MM, Melcior, Gaspar i Baltasar arribaran a Canillo a partir de les 18:00 hores.

La Cavalcada sortirà de l’aparcament de serveis del Comú de Canillo i anirà desfilant fins a la plaça del Prat del Riu a ritme d’una batucada.

Un cop a la plaça del Prat del Riu, els tres Reis Mags rebran a tots els nens i nenes que ho desitgin, i oferiran coca i xocolata per a tothom.