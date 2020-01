La Sant Silvestre la Seu-Memorial Marc Peña Turet s’ha refermat entre les curses de comiat de l’any més concorregudes a tot Catalunya i la de més afluència tant de l’Alt Pirineu com de l’interior del país. La cita del 31 de desembre, aquest dimarts, ha congregat més de 2.300 persones.

L’organització va xifrar finalment el nombre oficial d’inscrits que van recollir el dorsal en 2.286, si bé va matisar que, com en d’altres edicions, també s’hi van sumar a última hora veïns que van fer el recorregut sense número. Més enllà de l’àmbit esportiu, la vetllada va ser novament una gran festa per unir el màxim possible de gent a l’hora de celebrar el final de l’any tot fent exercici, poques hores abans de les campanades.

Tot i el caràcter no competitiu i el recorregut assequible, la Sant Silvestre la Seu ha reconegut novament els millors temps i, de fet, ha tornat a comptar amb la presència d’esportistes del màxim nivell. Així, per exemple, el millor temps absolut d’aquesta edició l’ha fet Pol Moya (CAVA), actual referent de l’equip nacional d’atletisme d’Andorra i medallista als Jocs dels Petits Estats 2019. Moya va fer els 3,6 quilòmetres de la prova en 10min32. El segon lloc masculí va ser per a Robert Budai (Club Distància), amb 10:50; i el tercer, per al ciclista i fondista urgellenc Marc Alonso (CEFUC), amb 11:43). Pel que fa al podi femení, va guanyar Mònica Comas (Buff Team), amb 12min41s, seguida de Marta Llagostera (Tuga Young Team), amb 13:40, i de la palista internacional urgellenca Núria Vilarrubla (Cadí CK), que va marcar 13:55.

La Penya 9293 s’ha estrenat enguany al capdavant de la SantSi, tot prenent el relleu de Lokal23, el col·lectiu que va crear-la l’any 2009. Els participants van poder córrer novament amb el barret groc de Pare Nadal que s’ha convertit en un emblema de la prova urgellenca. Alguns d’ells també van optar per córrer amb disfresses.

Des de l’organització han agraït la implicació d’un gran nombre d’empreses, comerços i col·laboradors locals que fan possible la celebració de l’esdeveniment, amb Cadí com a patrocinador principal. La cita també va comptar amb la presència dels Diables de l’Alt Urgell, que hi van aportar la pirotècnia, i dels Geganters i Grallers de la Seu, en la que és la seva última actuació de l’any. Els gegants Ot i Urgell van comptar fins i tot amb el seu propi dorsal personalitzat.