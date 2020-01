Aquest dimecres, dia de Cap d’Any, ja s’ha produït el primer naixement de l’any 2020 al Sant Hospital de la Seu, que és també el primer de la dècada a l’Alt Urgell. El primer nounat d’enguany a la comarca és la Lina, una nena de Coll de Nargó. El part, que es va dur a terme amb normalitat, es va produir al migdia (13.05 h) i la Lina va arribar al món amb un pes de 3,030 quilos.

L’alcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, s’ha apropat aquest dijous a l’hospital urgellenc per felicitar la mare, la Joana, i el pare, l’Arnau. Fàbrega ha estat acompanyat del vicealcalde, Francesc Viaplana; la tinent d’alcalde d’Atenció a les persones, Marian Lamolla, i del nou director assistencial del centre mèdic, Vladimir Lazo.

Des del Sant Hospital, tot coincidint amb el primer naixement de la dècada, han informat que aquest darrer any 2019 a la Seu d’Urgell hi ha hagut 107 naixements, dels quals el 64% han estat eutòcics; és a dir, que s’han desenvolupat pel procediment normal. Una xifra que supera per poc la del 2018, quan el centre urgellenc va dur a terme 106 parts.

Irene Rendé Antequera, primera pirinenca de la dècada

D’altra banda, el primer nadó de la dècada a l’Alt Pirineu ha nascut a Tremp aquest dimecres mateix, dia 1, poc després de començar el 2020 (a la 1.36 de la matinada). És la Irene Rendé Antequera, que va néixer a l’Hospital Comarcal del Pallars. Els seus pares són la Vanessa, de 23 anys, i el Francesc, de 24 anys, veïns de Tremp.