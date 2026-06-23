Tot a punt per a «conquerir Arcalís», el traçat més vertical del CAAM

Després de l’espectacle viscut a Arinsal, el Campionat d’Andorra d’Automobilisme de Muntanya (CAAM) 2026 afronta aquest dissabte, 27 de juny, un nou repte. La Pujada Arcalís reunirà quaranta pilots en una de les proves més singulars i exigents del calendari, un escenari on la velocitat, la precisió i la capacitat d’adaptació acostumen a marcar les diferències.
Arcalís sempre ha estat una prova diferent. La muntanya es fa més present, l’altitud condiciona les prestacions mecàniques i el marge d’error es redueix a mesura que la carretera s’enfila cap a un dels punts més elevats del campionat. És un traçat que premia el compromís, però també la intel·ligència. I precisament aquestes dues qualitats seran imprescindibles per als aspirants a la victòria.
El traçat que porta el CAAM més amunt que mai
Pocs escenaris del calendari andorrà posen tant a prova pilots i mecàniques com la carretera CS-380 d’Ordino-Arcalís. El recorregut discorre entre els punts quilomètrics 22,900 i 26,500, amb una longitud de 3,6 quilòmetres i un desnivell pròxim als 200 metres.
La pendent mitjana supera el 5% i l’altitud converteix la gestió mecànica en un factor determinant. És un traçat ràpid, tècnic i sense concessions, on cada referència compta i on qualsevol errada es paga cara.
No és casualitat que la prova s’hagi guanyat el sobrenom d’«On el motor toca el cel». Arcalís és un dels escenaris més espectaculars del CAAM, una carretera on la velocitat es combina amb un entorn d’alta muntanya que ofereix un dels paisatges més icònics de l’automobilisme andorrà.
«Arcalís és probablement la pujada que millor representa l’essència del CAAM. És un traçat que no permet errors, on l’altitud, el desnivell i la configuració de la carretera obliguen els pilots a trobar l’equilibri perfecte entre velocitat i precisió. Després del que vam viure a Arinsal, arribem a una prova que pot començar a marcar les primeres diferències importants del campionat», explica Toti Sasplugas, director general de la Comissió Esportiva ACA CLUB.
Sasplugas també ha assenyalat: «La prova comptarà amb un dispositiu de prop de 60 persones entre oficials, comissaris, serveis mèdics, grues, equips de seguretat i personal tècnic, una estructura imprescindible per a garantir el desenvolupament de la competició amb els nivells de qualitat i rigor que caracteritzen les proves organitzades per la Comissió Esportiva ACA CLUB».
Programa de la Pujada Arcalís 2026
La jornada començarà amb les verificacions administratives i tècniques dels participants abans de donar pas a les mànegues d’entrenament oficials i a les pujades de cursa que determinaran la classificació final.
07.30 h – 08.30 h Verificacions administratives
07.45 h – 08.45 h Verificacions tècniques
09.30 h Briefing de direcció de cursa
10.00 h Inici de les mànegues d’entrenament oficials
A continuació Mànegues oficials de cursa
Final de la prova Cerimònia de pòdium i lliurament de premis
La classificació final es determinarà a partir de la suma de les dues millors mànegues oficials de cada participant.
Tots miren cap al líder
Si hi ha un nom que centra l’atenció abans de l’arribada a Ordino és el de Jordi Vilardell. El pilot català va sortir d’Arinsal amb el lideratge provisional del campionat després d’un cap de setmana impecable i afronta ara una prova molt diferent, on haurà de defensar la seva posició davant d’una nòmina de rivals disposats a retallar distàncies.
Però, el CAAM 2026 ha deixat clar des del primer moment que la batalla serà molt més oberta del que indiquen els resultats. Arcalís representa la primera oportunitat real per a veure com reaccionen els seus rivals en un escenari completament diferent.
Si Vilardell arriba com a líder, Joan Gil apareix com un dels grans candidats a discutir-li el protagonisme. El pilot andorrà del Silver Car S3 EVO va tornar a demostrar a Arinsal que manté intacta la velocitat que l’ha convertit en una de les grans figures de la muntanya nacional i afronta Arcalís amb l’objectiu de continuar sumant punts importants en la classificació del campionat.
Al seu costat apareix un altre dels noms imprescindibles del CAAM: Gerard de la Casa. L’experiència, el coneixement del terreny i la competitivitat del seu Ford Fiesta WRC continuen convertint-lo en un dels pilots més respectats de la disciplina.
Una classificació que encara està oberta
Després de les dues proves disputades a Arinsal, el CAAM arriba a la seva tercera cita amb moltes qüestions encara sense resposta. Les diferències continuen sent reduïdes en bona part dels grups i qualsevol incidència pot alterar significativament l’ordre de la classificació.
La Pujada Arcalís serà una oportunitat important per a consolidar lideratges, recuperar terreny o presentar candidatura a les posicions de privilegi en un campionat que encara té molt recorregut per davant.
Noms propis d’una llista que promet espectacle
La llista provisional d’inscrits confirma la presència de bona part dels protagonistes que van marcar l’inici de temporada a Arinsal.
Jordi Vilardell encapçala una nòmina de candidats on també destaquen Joan Gil i Gerard de la Casa, tres dels noms que han marcat les primeres pàgines del campionat en aquest inici de temporada.
La batalla per les posicions capdavanteres comptarà igualment amb pilots capaços de situar-se entre els millors registres absoluts de la jornada. És el cas de Jordi Enjuanes amb el seu Van Diemen RF95, Antonio Vázquez al volant del Norma M20FC o Edgar Montellà amb el Yacar Carcross, tres muntures especialment competitives en un traçat com el d’Arcalís.
Entre els turismes, Erik Faura tornarà a ser un dels pilots a seguir després de les bones sensacions mostrades a Arinsal, mentre que Cristian Mayoralas buscarà continuar acumulant punts importants en la seva lluita dins del campionat.
La llista es completa amb altres noms destacats de l’automobilisme andorrà, entre els quals sobresurt Joan Vinyes Dabad, que competirà amb el seu Suzuki Swift en una prova que tradicionalment reuneix alguns dels pilots més experimentats i respectats del país.
Un compromís compartit amb el territori
«Per a l’ACA CLUB és un orgull continuar impulsant proves com la Pujada Arcalís, que formen part del patrimoni esportiu del país. Aquestes competicions contribueixen al desenvolupament de l’automobilisme andorrà i, al mateix temps, projecten el nostre territori i els nostres paisatges a través d’un esport que combina tecnologia, talent i superació», destaca Enric Tarrado Vives, president de l’ACA CLUB.
Des del Comú d’Ordino també es posa en valor la importància de la prova per a la parròquia: «La Pujada Arcalís és una cita plenament consolidada dins del calendari esportiu nacional. Es tracta d’un esdeveniment que contribueix a dinamitzar la parròquia i que permet mostrar un entorn natural excepcional a través d’una competició de primer nivell.»
Un trofeu que connecta passat i present
Com és tradició, la Pujada Arcalís tornarà a distingir el pilot més ràpid de la jornada amb el Trofeu Bonaventura Riberaygua, un reconeixement que ret homenatge a una de les figures pioneres de l’automobilisme andorrà i a una família estretament vinculada a la història de l’esport de motor al Principat.
Més enllà del seu valor esportiu, el guardó simbolitza la continuïtat d’una passió compartida per diverses generacions de pilots, organitzadors i aficionats que han contribuït a construir la identitat automobilística d’Andorra.
Una jornada per a viure el motor de prop
La Pujada Arcalís és molt més que una competició. És una oportunitat per a descobrir l’automobilisme de muntanya en un dels entorns naturals més espectaculars del país.
Els aficionats podran seguir la prova des de diversos punts del recorregut i gaudir de l’ambient que es genera al voltant dels equips i els vehicles participants. El restaurant de L’Hortell romandrà obert durant tota la jornada i les instal·lacions d’Ordino-Arcalís facilitaran l’accés del públic a la zona de competició.
Amb 40 pilots a la sortida, un traçat exigent i alguns dels noms més destacats del panorama automobilístic nacional, Arcalís tornarà a oferir una jornada on esport, territori i espectacle es donaran la mà a més de 2.000 metres d’altitud.