Arran dels incidents a Encamp «Virtus rebutja i condemna rotundament la violència»

Virtus manifesta el rebuig més enèrgic i la condemna més rotunda sobre qualsevol pus de violència com la registrada durant la Festa del Poble, a Encamp, uns fets que generen preocupació i que malauradament no representen un cas aïllat. Alhora, expressa tota la solidaritat amb les víctimes, entre les quals el conseller general, Pere Marsenyach. Davant d’aquest escenari, demana una reflexió responsable i decisions valentes per a posar fre a l’increment d’episodis violents que en els darrers anys s’està registrant arreu del país. En aquest sentit, recorda que els incidents viscuts a Encamp engreixen una llista cada cop més preocupant de casos violents, fet que evidencia una problemàtica que no es pot ignorar ni banalitzar. «La seguretat i la convivència són pilars fonamentals de la nostra societat», assenyalen des de la formació.
Virtus considera necessària una anàlisi allunyada de qualsevol instrumentalització política o emocional, amb l’objectiu d’identificar bé les causes d’aquesta situació i treballar en mesures eficaces que ajudin a prevenir, revertir i erradicar una tendència que s’ha agreujat i que està posant en risc la seguretat ciutadana.
Trobada amb joves
Virtus reitera el seu compromís amb una Andorra segura, cohesionada i basada en el respecte, el civisme i la convivència coincidint amb una trobada amb joves celebrada, aquest dilluns, a la Massana i amb l’assistència de representants de les set parròquies. En una reunió informal, s’ha obert un debat sobre les principals preocupacions del jovent i s’ha posat sobre la taula una bateria d’idees i solucions proposades pels mateixos joves, que demostren la seva consciència i preocupació envers al futur d’Andorra.
Tres membres de l’executiva de Virtus han participat en aquesta primera trobada, que ha de servir per a posar les bases a la secció jove del partit. Una de les conclusions que s’ha tractat és la importància de la diversificació d’idees i la representació de tots els segments de la població en qualsevol projecte polític.
Properament se celebrarà una nova reunió per a posar en marxa la seva participació activa en la redacció del programa d’acció política de Virtus.