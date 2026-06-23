Consells de la Policia per a una revetlla de Sant Joan segura

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Una policia del TEDAX-NRBQ en una inspecció a un establiment de petards (Policia d'Andorra)
Una policia del TEDAX-NRBQ en una inspecció a un establiment de petards (Policia d’Andorra)

La Policia i, en concret, el grup TEDAX-NRBQ s’encarrega de supervisar l’ús adequat del material pirotècnic, especialment, en nits com la de Sant Joan. És per això que des del Cos s’insisteix en la prudència i en la responsabilitat amb la divulgació d’una sèrie de consells i normes bàsiques per a gaudir d’una revetlla segura:

  1. Comprar el material pirotècnic en establiments autoritzats.
  2. Seguir els consells dels fabricants.
  3. Respectar les normes d’utilització i l’edat d’ús que s’indiquen en el producte.
  4. Encendre’ls amb la metxa especial per a petards i des del terra. No llençar els petards amb la mà ni fer servir encenedors.
  5. No llençar els petards contra res ni ningú.
  6. No introduir els petards en recipients.
  7. No llençar petards a llocs on hi ha gent o vegetació
  8. No utilitzar-los en llocs tancats.
  9. Respectar el mobiliari urbà
  10. No portar els petards a la butxaca ni en una bossa. Portar-los en el seu embolcall original.
  11. No manipular els petards ni treure la metxa.
  12. Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
  13. No fer servir petards si s’està sota els efectes de l’alcohol o les drogues.

Una mala manipulació del material pirotècnic pot provocar incendis, cremades, mutilacions, danys a l’oïda i la vista, i intoxicacions. A més, també pot suposar un perill per a les mascotes. La Policia recorda que els establiments tenen l’obligació de tancar a les 21 h i que es vetllarà pel compliment de l’horari i la normativa.

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