Consells de la Policia per a una revetlla de Sant Joan segura

La Policia i, en concret, el grup TEDAX-NRBQ s’encarrega de supervisar l’ús adequat del material pirotècnic, especialment, en nits com la de Sant Joan. És per això que des del Cos s’insisteix en la prudència i en la responsabilitat amb la divulgació d’una sèrie de consells i normes bàsiques per a gaudir d’una revetlla segura:
- Comprar el material pirotècnic en establiments autoritzats.
- Seguir els consells dels fabricants.
- Respectar les normes d’utilització i l’edat d’ús que s’indiquen en el producte.
- Encendre’ls amb la metxa especial per a petards i des del terra. No llençar els petards amb la mà ni fer servir encenedors.
- No llençar els petards contra res ni ningú.
- No introduir els petards en recipients.
- No llençar petards a llocs on hi ha gent o vegetació
- No utilitzar-los en llocs tancats.
- Respectar el mobiliari urbà
- No portar els petards a la butxaca ni en una bossa. Portar-los en el seu embolcall original.
- No manipular els petards ni treure la metxa.
- Els menors han d’anar acompanyats d’un adult.
- No fer servir petards si s’està sota els efectes de l’alcohol o les drogues.
Una mala manipulació del material pirotècnic pot provocar incendis, cremades, mutilacions, danys a l’oïda i la vista, i intoxicacions. A més, també pot suposar un perill per a les mascotes. La Policia recorda que els establiments tenen l’obligació de tancar a les 21 h i que es vetllarà pel compliment de l’horari i la normativa.