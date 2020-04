Els miralls creen màgia a la llar. El seu etern reflex amplia la dimensió dels espais i augmenta la lluminositat, i es generen ambients molt més nets i acollidors. Però quin tipus de mirall és l’adequat per a la nostra paret? Aquesta elecció es veu dificultada per la gran varietat de dissenys que trobem al mercat: grans, petits, quadrats, de fusta… variables en mida, material i estil, les combinacions dels quals donen lloc a un gran ventall de miralls no sempre adequats per a les nostres necessitats. D’això dependrà la decoració i l’espai de què disposem.

Fa uns anys que ens persegueix la moda dels miralls-sol, el seu nom descriu literalment el que són: miralls amb forma rodona decorats amb una sèrie de raigs al voltant de l’esfera. Aquest tipus de miralls acostuma a presentar-se en mida discreta, la qual cosa els converteix en un objecte més aviat decoratiu que funcional. El que predomina en el sector de l’interiorisme és la decoració de parets amb un grup d’aquests miralls.

Si bé aquesta tendència continua, ara ha arribat una nova moda rescatada de les cases de camp dels anys 50. Es tracta d’aquests mateixos miralls-sol, però fets amb fibra vegetal, com el ratà, el vímet o el bambú, tots ells materials simples i naturals que ofereixen un toc colonial i camperol a la llar.

Font: www.vivirhogar.es

Per Tot Sant Cugat