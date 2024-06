Els encampadans gaudeixen de la festa d’inauguració del nou parc de l’Ossa i enceten la Festa del Poble

Les autoritats comunals en la inauguració del parc de l’Ossa (Comú d’Encamp)

L’obertura total del parc de l’Ossa d’Encamp ha estat tota una festa de la parròquia, en la qual els ciutadans, ciutadanes i visitants han pogut gaudir de tot un seguit d’activitats per a tota la família. Una jornada que ha servit per a donar la benvinguda a l’estiu, inaugurar el nou equipament i també donar el tret de sortida a la Festa del Poble d’Encamp 2024.

L’acte ha començat a partir de les 17 hores, i s’ha allargat fins a les 21.30 hores aproximadament. La cònsol major, Laura Mas, juntament amb els consellers i conselleres del Comú i membres del Consell General com el síndic general, Carles Ensenyat, o del Govern com el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, entre d’altres, ha estat l’encarregada d’inaugurar oficialment l’espai.

Mas ha destacat que “s’han invertit més de 8 milions d’euros no només en la zona del parc, sinó en els tres nous edificis, el nou aparcament, el bar-restaurant i el soterrament del carrer de la Molina”. Per a tota aquesta feina, la cònsol ha agraït la implicació de totes les persones que han format part del projecte, des de les persones que van participar en el procés participatiu, membres del jurat del concurs d’idees i als diferents departaments del Comú, així com, sobretot, “als ciutadans i ciutadanes, especialment a aquells que han ‘patit’ les obres durant aquest darrer any i mig”. Finalment, ha assenyalat que “un parc pot ser només un parc, però aquest és clarament una millora per a la nostra parròquia, de la qual ens podem sentir tots molt orgullosos”.

El parc de l’Ossa, que ja estava obert des del passat mes d’abril, però de manera parcial, s’ha completat amb la finalització de la zona de la Llacuna i els tres nous edificis de serveis, que acolliran pròximament el Servei de Circulació i els serveis del Llaç d’animació i l’Àrea de jovent, d’Infància i Joventut.

Els usuaris que han assistit a la inauguració han descobert els tres nous edificis de serveis comunals, així com la petita exposició que ha preparat el servei de Circulació, en la qual s’han pogut veure dos uniformes antics del Cos, així com alguns dels vehicles que s’utilitzaven anys enrere i fotografies de l’època.

D’altra banda, la llacuna ha estat un dels espais més transitats. La zona integra el riu i combina l’aigua d’aquest amb vegetació aquàtica, conjuntament amb una passarel·la que permet gaudir-la des de la part superior, i un mirador que sobrevola el riu Valira d’Orient. Els visitants han pogut passejar i gaudir de l’entorn del riu a dins del mateix parc.





Èxit de participació en totes les activitats programades

La jornada no ha pogut començar millor, amb un berenar per als infants on s’ha repartit coca amb xocolata, amb aliments aptes per a celíacs, i que ha tingut lloc a les feixes del parc.

Posteriorment, i al llarg de la tarda, petits i no tan petits han pogut, per exemple, mostrar les seves habilitats amb la pilota amb el concurs de tirs i habilitats amb la col·laboració del BC Andorra i la Federació Andorrana de Bàsquet (FAB), en el qual s’han repartit diferents premis per als guanyadors. També s’ha realitzat el taller d’escalada guiat, amb el suport de la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) i una exhibició a l’skate plaça de la mà del Go Ride Skateboarding Club Andorra amb monitoratge.

Tanmateix, els joves i infants, amb les seves famílies, i també adults de forma individual han pogut descobrir la biodiversitat que conté el parc mitjançant un joc de pistes, que ha estat dirigit per Roser Ginjaume, la paisatgista encarregada del projecte; i el Departament de Cultura, Infància i Joventut del Comú ha triomfat amb el taller artístic amb pintura deixant creacions extraordinàries que els autors s’han pogut emportar a casa seva. Tot plegat, envoltat amb la música en directe amb el concert del grup ‘Anyway’.

Finalment, està previst que a partir de les 20 hores es pugui realitzar l’activitat amb globus aerostàtic captiu, que estarà subjecta a la meteorologia i, sobretot, al vent.

Totes les activitats han estat gratuïtes i els assistents han pogut descobrir els diferents espais que formen la totalitat del parc. Un espai intergeneracional, amb una aposta ferma per la biodiversitat i capaç d’acollir actes de diferents formats.