Torna l’Andorra Shopping Festival amb activitats a l’aire lliure per a tota la família

Després del parèntesi obligat de l’any passat, torna l’Andorra Shopping Festival del 29 d’octubre al 14 de novembre amb una àmplia varietat d’activitats a l’aire lliure per a tota la família. Durant tres caps de setmana consecutius i coincidint amb diferents dies festius a Espanya i França, Andorra vol consolidar el seu posicionament com a destinació de compres.

L’objectiu d’aquest esdeveniment és reforçar l’experiència de shopping al carrer amb un seguit d’actuacions musicals, espectacles infantils, experiències per als visitants i street art que tindran com a escenari els principals carrers comercials d’Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i el Pas de la Casa.

A més, durant aquestes dates i al llarg de tot el mes de novembre se celebraran les jornades gastronòmiques de l’Andorra a Taula i el 13 de novembre es celebrarà la Marató Fotogràfica organitzada pel comú d’Andorra la Vella.

Els detalls d’aquest esdeveniment els han explicat aquest dijous el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i la directora de Màrqueting i Comunicació d’Andorra Turisme, Noemí Pedra, en una presentació online dirigida al sector turístic i comercial del país.

Nou espot amb el lema“El shooping es viu al carrer”

En aquesta vuitena edició s’estrena un nou espot publicitari on es vol transmetre com el shopping pren vida i surt al carrer per viure una experiència per gaudir amb tota la família.

La campanya de comunicació de l’Andorra Shopping Festival es va iniciar aquest dimecres i s’allargarà fins l’11 de novembre. Es tracta d’un esdeveniment que pretén atraure turistes de proximitat i per això, la campanya es centra a Espanya i en concret, a Catalunya, València, Aragó i Madrid, mentre que a França es realitza a la regió d’Occitània.

Respecte la campanya de comunicació al mercat espanyol s’articula a través de l’emissió de l’espot a la televisió autonòmica de Catalunya i Aragó, a diferents emissores de ràdio i també a plataformes digitals i a les xarxes socials.

A França, les accions de comunicació se centren a la televisió regional francesa France 3, ràdios regionals i sobretot a través de plataformes online i xarxes socials. A destacar la col·laboració amb la versió digital de la revista femenina Elle.

Experiències al carrer per a tota la família

Com cada any, la música en directe i els espectacles infantils acaparen bona part de les propostes de l’Andorra Shopping Festival. N’hi ha de programats tots els divendres, dissabtes i diumenges que dura l’esdeveniment.

Entre els més destacats hi ha els tributs musicals a ABBA, Michael Jackson o Lady Gaga, la banda de Manuel Fuentes & The Spring´s team i artsites andorrans com ara Patxi Leiva, The Swing Girls o Els Pali, entre d’altres.

A més, també hi haurà un espai destacat per l’art urbà. En aquesta edició, s’ofereixen dues propostes innovadores. Una, centrada en la tecnologia amb Cubit: the immersive selfie-experience amb cinc cubs de tres metres repartits per Andorra la Vella i Escaldes-Engordany on els visitants gaudiran d’una experiència basada en la combinació de música i llums de neó.

D’altra banda, el cap de setmana del 5 al 7 de novembre diferents integrants de la Lliga Nacional Espanyola de Graffiti i dos artistes andorrans convidats crearan murals de grans dimensions ambientats en l’univers Marvel. A més, encara es poden visitar les exposicions de La Màgia de Disney a Escaldes-Engordany i la de National Geographic al Pas de la Casa.

Una altra de les novetats a destacar és el Chatbot que estarà operatiu al microsite www.visitandorra.com/ca/andorrashoppingfestival i també a través del telèfon +376613613, operatiu només durant l’esdeveniment. Aquesta eina pretén ser un assistent on els visitants podran consultar d’una forma ràpida, personalitzada i intuïtiva tota la informació que desitgin conèixer sobre l’esdeveniment.

Coincidint amb lAndorra Shopping Festival, del 30 d’octubre al 28 de novembre, tindran lloc les 15es jornades de la cuina andorrana de l’Andorra a Taula on 32 restaurants del país han creat menús amb productes autòctons amb un preu d’entre 25 i 40€.

Per últim, el dissabte 13 de novembre tindrà lloc la 6a edició de la Marató Fotogràfica on els aficionats a la fotografia podran participar en tres categories diferents.

L’Andorra Shopping Festival ha comptat amb la col·laboració dels comuns d’Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany.