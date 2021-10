El Parlament insta la Generalitat a fer una consulta sobre els Jocs d’Hivern Pirineus-Barcelona

El Parlament de Catalunya ha instat el Govern de la Generalitat a celebrar una consulta sobre els Jocs d’Hivern Pirineus-Barcelona 2030 “no més enllà del 2022” i de forma prèvia al pas de fer oficial la candidatura. També s’ha aprovat remetre tota la informació “de manera àgil i transparent” als municipis del territori afectats. Es tracta d’una proposta de resolució aprovada a la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) a iniciativa de la CUP, que ha estat transaccionada amb ERC i JxCat. Els comuns també hi han votat a favor, mentre que el PSC ha aprovat només la part del text que fa referència a donar informació al territori, però ha rebutjat el referèndum. Cs ha votat com els socialistes, mentre que Vox i PPC han votat en contra de tota la proposta.

La diputada de la CUP Dolors Sabater, malgrat que ha avançat que el seu partit no està d’acord amb la proposta de Jocs d’Hivern, ha explicat que el text que s’ha sotmès a votació “no se centra en el model, sinó en la necessitat que els municipis afectats rebin tota la informació”. Sabater ha indicat que la iniciativa ha estat “opaca” i que ha afegit que “sigui quina sigui la posició dels municipis, a favor o en contra, i el seu grau de participació, no en pot haver cap que quedi al marge de la informació”.

Pel que fa al vot del PSC, la diputada Marta Moreta ha argumentat que el seu partit no veu necessària la consulta perquè ja està prevista una taula de representació territorial en què els municipis afectats pels Jocs d’Hivern podran expressar-se.

Per la seva banda, la portaveu d’ERC al Parlament, Marta Vilalta, ha afirmat que “a qui no agrada que es consulti la ciutadania sobre els Jocs Olímpics d’Hivern són els mateixos a qui no els agrada que es consulti la població en general”. Vilalta ha remarcat que “tot i així, es tirarà endavant el referèndum”.

Sabater no s’ha mostrat estranyada que partits com Vox, Cs i PPC estiguin en contra la consulta però ha afegit que dels socialistes s’esperava una altra cosa. “Tenen por que la ciutadania parli; i això no té res a veure amb la democràcia”, ha asseverat.

Compromís del Govern

Aquest dimecres la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ja ha assegurat a l’Aran que durant les setmanes i els mesos vinents es farà “un treball molt intens per explicar quina és la proposta” i ha concretat que la consulta popular tindrà lloc el segon semestre de 2022.