Torna la Marxa Pirineu d’esquí de fons, a Lles i Aransa, amb noves formes de participar-hi

La gran quantitat de neu caiguda aquestes darreres setmanes i dies, i que encara segueix caient, permetrà entre d’altres coses que enguany es torni a disputar la Marxa Pirineu, una de les proves d’esquí de fons més clàssiques de la serralada pirinenca. La cita és ja aquest diumenge vinent, 25 de gener, i tal com és habitual, la sortida serà a l’estació de Lles de Cerdanya; i la meta, a Aransa. Es tracta de l’únic circuit de nòrdic dels Pirineus que connecta dues estacions.
Des de l’organització han destacat que a més a més, tot coincidint amb les immillorables condicions de neu d’aquests dies, enguany la Marxa Pirineu “es reinventa” perquè tots els participants “la puguin viure com vulguin”. I és que, entre d’altres novetats, els inscrits tindran la possibilitat de triar des d’on surten i quin recorregut s’adapta millor a les seves possibilitats.
Per això, s’han dissenyat fins a 4 modalitats diferents, “amb un format més flexible que mai”. Hi haurà l’opció de fer la modalitat no competitiva, “per a gaudir del paisatge i del recorregut sense pressió”. I també, òbviament, la competitiva, que serà gestionada a través de Strava “per a qui vulgui posar-se a prova”. Alhora, hi haurà dues distàncies: 14 km i 25 km. Per als més valents, també hi ha l’opció de fer l’anada i la tornada. Els guanyadors de cada distància rebran un obsequi.
A banda d’aquestes novetats, els organitzadors recorden que hi haurà servei d’autocar entre ambdues estacions inclòs a la inscripció, perquè quan s’arribi a l’estació final escollida els participants puguin tornar còmodament al punt de sortida. El bus d’Aransa a Lles recollirà els participants a les 11 h, 13 h i 15 h; i el de Lles a Aransa, a les 12 h, 14 h i 16 h.
A tot plegat, hi afegeixen l’al·licient de gaudir de “neu, natura i esquí nòrdic en estat pur”, en un moment en què tant Lles i Aransa com la resta d’estacions d’esquí de fons catalanes presenten les millors condicions dels darrers anys, gràcies a la successió de nevades d’aquest començament d’hivern que, de fet, encara no han finalitzat.
La informació i l’accés a les inscripcions es poden trobar a les pàgines web i perfils de xarxes socials de les estacions de Lles de Cerdanya i Aransa. Per a participar-hi cal tenir el passi de Tot Nòrdic o, si no es té, adquirir el forfet de dia d’alguna de les dues estacions. La Marxa Pirineu compta amb el suport, entre d’altres, de l’Ajuntament de Lles de Cerdanya, Tot Nòrdic i Meteo Pirineus.