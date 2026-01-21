Joventut impulsa una formació per a professionals sobre alfabetització digital i el foment de l’esperit crític dels joves

L’Àrea de Promoció de Joventut i Voluntariat del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports ha organitzat aquesta setmana una formació sobre alfabetització digital i mediàtica dels joves mitjançant el desenvolupament del pensament crític, adreçada a tècnics i tècniques que facin atenció directa amb joves i adolescents. Hi participen una trentena de professionals del Govern, dels departaments de joventut dels set comuns, així com d’entitats i associacions de la societat civil.
La formació, que s’està celebrant entre dimarts i aquest dimecres, s’articula en quatre blocs temàtics i combina continguts teòrics amb activitats pràctiques per a facilitar l’aplicació directa dels coneixements en la intervenció amb joves. L’entitat que imparteix la formació és la Fundació Fad Juventud, d’Espanya.
Aquesta acció formativa reforça la línia de treball del Ministeri, orientada a potenciar el pensament crític i l’alfabetització mediàtica entre els joves, i a dotar els professionals de recursos actualitzats per a fer front als reptes generats per l’entorn digital.