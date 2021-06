Rutina de cura facial masculina fàcil i imprescindible per lluir un rostre perfecte

Que les rutines i cures, siguin del tipus que siguin, pertanyen només al món femení sabem de sobres que és mentida. Cada vegada més homes es preocupen no només pel seu aspecte exterior, sinó també per oferir al seu cos totes les cures que, per salut, necessita. I aquestes cures i rutines arriben també al món facial, així que en aquest post tens una rutina de cura facial masculina per lluir una cara sana.

1. Rentar-se la cara

Un pas universal i el més important en la rutina facial masculina i femenina. Tenir una bona neteja és essencial no només per eliminar els agents de l’exposició a la contaminació, com el fum dels cigarrets, dels cotxes, etc. Si no també per assegurar l’absorció dels productes que, més endavant, es posaran en el rostre.

Per als homes que tenen una pell més gruixuda i grassa, aquest excés d’oli pot adherir-se a la pell i bloquejar els porus, així que és apropiat tenir un netejador adequat al teu tipus de pell. I, sobretot, no utilitzis sabons que no siguin per al rostre, com el de mans o el de dutxa, ja que això només aconseguirà trencar la barrera protectora cutània i ressecar la pell.

2. Contorn d’ulls

Una de les principals preocupacions és l’aparició d’arrugues prematures, i justament la pell al voltant dels ulls és deficient en greix i glàndules sudorípares, i és molt propensa a patir sequedat. Això, normalment, es tradueix en l’aparició d’arrugues i línies fines.

Així que, per evitar-les aplica una petita quantitat de crema hidratant al voltant de la pell sota els ulls, tant al matí com abans d’anar a dormir. Sobretot, és un pas necessari per als homes que porten una vida molt estressada o practiquen esport sovint.

3. Crema hidratant cada dia

Com ja hem comentat, el problema comú de tots els tipus de pells és la deshidratació, i això és causa dels agents externs que, encara que no ho sembla, danyen la pell (la contaminació, el tabac, el vent, el sol, etc.). Sempre has de recordar hidratar la teva pell diàriament després de rentar-la, tant al matí, com a la nit. Així la teva pell mantindrà la seva elasticitat, evitant la sensació de picor o una pell massa escatosa. Per cert, tria una que s’adapti al teu tipus de pell – seca, normal, mixta o grassa -.

4. Protecció solar

També us hem insistit moltes vegades amb la importància de protegir-se del sol. I, encara que és cert que la protecció solar és necessària durant tot l’any, ara que arriba el bon temps i estarem més exposats al sol és més necessari que mai.

Però introduir i adoptar el pas del protector solar dins la rutina facial masculina, arribarà un punt en el qual el faràs sense adonar-te. S’ha d’utilitzar un protector solar amb un mínim de SPF 30 a la cara i a les mans per reduir els danys. També es recomana aplicar el fotoprotector 15 minuts abans de sortir, perquè així la pell ho absorbeixi i actuï millor.

5. Exfoliació de la pell

I, per acabar la rutina facial masculina, has de tenir en compte que l’exfoliació és necessària per eliminar la pell morta i la brutícia que la rentada diària no aconsegueix emportar-se. Per sumar-li beneficis, els fol·licles pilosos se suavitzen i ajuda per a n afaitat més fàcil i una irritació insignificant. A més, la pell es veurà més clara i viva.

Has de tenir en compte que l’ideal és exfoliar només una o dues vegades, com a màxim, a la setmana, i deixar 3-4 dies entre exfoliació. Abusar d’aquests productes pot danyar la pell seriosament.

Per bellezactiva.com