Torna la Duatló Ordino Casamanya per a recordar Marc Pimienta

La sortida de la Duatló Ordino Casamanya en memòria de Marc Pimienta (ATV)

Aquest dissabte s’ha recuperat la Duatló Ordino Casamanya i s’ha fet en memòria del desaparegut Marc Pimienta. Hi han participat gairebé mig centenar d’esportistes. No hi ha hagut guanyadors, l’únic objectiu era recordar la figura de Pimienta qui va perdre la vida, no fa massa, en terres del Priorat, per culpa d’un conductor que portava el cotxe sota els efectes de l’alcohol.

20 anys enrere, Marc Pimienta i Agustí Guimerà van idear aquesta duatló. Durant la pandèmia es va deixar de fer i, aquest dissabte, s’ha recuperat com a homenatge al Marc. Abans del tret de sortida hi ha hagut un emotiu parlament per a recordar la seva figura, un referent del país a nivell esportiu i social que va “marxar” a final d’abril per un desgraciat accident mentre anava en bicicleta.

Avui no hi ha hagut ni cronòmetres ni dorsals. La majoria dels participants era gent propera a Marc Pimienta, esportistes que han viscut moltes sortides al seu costat. Per a completar la duatló calia cobrir 10 quilòmetres i 700 metres de desnivell positiu sobre dues rodes i, tot seguit, pujar al Casamanya i sumar 4 quilòmetres i mig i 800 metres de desnivell positiu a peu. L’objectiu és mantenir la cursa en el futur per a recordar la figura de Marc Pimienta.

La jornada s’ha tancat amb un dinar de germanor en què tots els comensals s’han emplaçat per a la propera edició de la Duatló Ordino Casamanya Memorial Marc Pimienta.