Inaugurada la Fira de Sant Ermengol 2023 a la Seu d’Urgell

La ministra Conxita Marsol al centre de la imatge en la inauguració de la Fira de Sant Ermengol a la Seu (Aj. la Seu)

Aquest matí de dissabte ha quedat inaugurada, oficialment, la Fira de Sant Ermengol 2023 de la Seu d’Urgell en un acte institucional celebrat a la sala de plens de l’Ajuntament urgellenc. La inauguració ha anat a càrrec del director general d’Empreses Agroalimentàries, Qualitat i Gastronomia del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Joan Gòdia. A més, també s’ha comptat amb la presència de la ministra de Presidència i Economia del Govern d’Andorra, Conxita Marsol, acompanyats per l’alcalde de la Seu, Joan Barrera, i la tinent d’alcalde i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Tó.

La comitiva institucional ha visitat els diferents espais firals com la mostra d’artesania del Pirineu (no alimentària), situada al portal de Cerdanya, la fira de productes ecològics i de proximitat (situada al carrer del Dr. Peiró), l’Autofira, espai a l’aire lliure concessionaris automobilístics i maquinària agrícola, ubicada a l’aparcament municipal Dr. Peiró.

Com en cada fira, les autoritats també han visitat la 29a Fira de Formatges Artesans del Pirineu, situada al Camí Ral de Cerdanya, així com el concurs de formatges. L’alcalde de la Seu ha lliurat a Montse Ferrer, el guardó Amiga del Formatge 2023 per la seva contribució com a tècnica municipal en l’impuls i el manteniment de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu durant prop de dues dècades.

La jornada matinal d’aquest dissabte ha finalitzat amb el lliurament de premis dels formatges guanyadors del 29è concurs de formatges artesans del Pirineu, on s’han atorgat un total de 48 guardons entre les categories a concurs.