Torna el Fora Estocs de la Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell

La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) organitza una nova edició de Fora Estocs, una jornada amb tota mena de productes a preus molt rebaixats, a la recta final de la temporada tardor-hivern. L’activitat comercial es podrà visitar aquestdiumenge 27 de febrer, de les 10 del matí a les 8 del vespre a la Sala de Sant Domènec.

Entre els productes que es podrà trobar hi ha joguines, objectes de decoració, roba infantil i juvenil, roba d’adults, moda íntima, bijuteria, articles per a la llar, minerals, vestuari laboral, material de seguretat per a empreses i particulars, ceràmica i electrodomèstics, entre d’altres.

El Fora Estocs comptarà amb 15 comerços i empreses. A més a més, a l’exterior de la Sala de Sant Domènec hi haurà servei de menjar i beure i s’instal·laran atraccions i inflables per als més petits.