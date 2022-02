La Biblioteca Pública augmenta el nombre d’usuaris i de préstecs durant el 2021

La Biblioteca Pública del Govern ha registrat un increment de visites i préstec de llibres durant el 2021. El servei va rebre 19.565 usuaris durant tot l’any passat, el que representa gairebé el doble de la dada registrada durant el 2020, però encara lluny de les dades assolides el 2019, quan no hi havia restriccions per la pandèmia de la COVID-19. Així ho reflecteix el resum de l’activitat de l’Àrea de lectura pública i de la gestió de la Biblioteca Pública.

La mitjana d’assistència mensual ha estat de 1.630 usuaris. S’ha mantingut l’aforament de la biblioteca al 50% durant tot l’any, així com el tancament de l’espai per a l’ús lliure d’ordinadors. Els mesos de més assistència han estat novembre (1.994) i març (1.958); i el de menys assistència, l’agost (942).

Pel que fa al nombre de préstecs, el 2021 s’han cedit un total de 14.333 exemplars a la Biblioteca Pública del Govern. Si es tenen en compte només llibres i revistes, s’han assolit 11.766 préstecs, 3.000 més que el 2020. La mitjana mensual de llibres prestats ha estat de 980,5 documents.

El nombre de documents audiovisuals (DVD, VHS i Blu-Ray) prestats ha estat de 2.567 (1.896 el 2020 i 4.072 el 2019). Pel que fa al fons musical, el préstec d’aquest material ha estat de 185 discs (129 el 2020, 265 el 2019). Els DVD més prestats han estat: Tenet, de Christopher Nolan, i Soul, per als infants.

Amb relació als abonats, s’han elaborat 450 carnets nous, tornant així al nivell d’anys sense pandèmia. Actualment hi ha 10.193 lectors inscrits, dels quals 7.309 són actius; d’aquests, 57 són usuaris especials, és a dir escoles o institucions amb dret a més temps de préstec i més llibres.

Ampliació del fons de la biblioteca

Durant el 2021 s’han adquirit 972 llibres: 621 per a la sala d’adults i 351 per a la sala infantil. Els donatius rebuts han estat molt importants aquest any i han suposat 399 llibres per als adults i 196 llibres per als infants. El total del material adquirit per al Servei d’Audiovisuals és de 143 audiovisuals (119 per a adults i 24 per a infants). Els donatius efectuats se situen en 204 audiovisuals. S’han adquirit 701 exemplars de llibres electrònics i audiollibres per a la plataforma ebiblioAndorra.

Respecte al servei de préstec interbibliotecari nacional, de la memòria d’activitat del 2021 de la Biblioteca Pública destaca també que s’han rebut 987 documents d’altres biblioteques d’Andorra del total de 3.729 documents que s’han demanat entre les biblioteques d’Andorra.

Amb relació al servei de préstec interbibliotecari amb les biblioteques de Catalunya, el 2021 s’han fet 364 demandes, xifra que ha suposat 430 llibres rebuts de biblioteques catalanes. També s’han demanat 6 lots de 15 exemplars per als Clubs de lectura. Aquest servei ha gairebé doblat el nombre de llibres rebuts i permet el funcionament dels nombrosos Clubs de lectura que organitzen les biblioteques, de forma que els usuaris no han de comprar els llibres que es proposen.

‘Morts, qui us ha mort?’ d’Iñaki Rubio, entre els més prestats

Entrant al detall dels llibre més prestats, les dades revelen que un dels més deixats ha estat Morts, qui us ha mort? d’Iñaki Rubio. Així també comparteixen aquest honor, en les categories de ficció per a adults en català, castellà i francès respectivament, altres llibres com Rey Blanco de Juan Gómez-Jurado, Des ailes d’argent de Camila Lackberg. Els joves han preferit Harry Potter i la pedra filosofal de J.K. Rowling i els llibres de la sèrie El diari d’en Greg de Jeff Kinney.