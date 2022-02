Un segon brot de la Covid-19 a l’hospital afecta la tercera planta

El SAAS ha detectat un segon brot de la Covid-19 a l’hospital després dels tres casos notificats dilluns. Aquest segon afecta la tercera planta, amb dos pacients i tres professionals positius per coronavirus SARS-CoV-2.

Igual que en els casos notificats dilluns, els de la tercera planta s’han detectat a partir dels cribratges periòdics que es realitzen al centre hospitalari. Els dos pacients són de l’ala de cirurgia, on hi ha ingressades 20 persones, i han estat traslladats a la planta habilitada per a la Covid-19. L’ala afectada ha quedat tancada a les visites.