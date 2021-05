El TOC (Trastorn Obsessiu Compulsiu), és un trastorn que altera el comportament per complet. Són actes repetitius que si no són consumats causen un nivell elevat d’estrès. La persona és conscient de l’absurd del seu comportament però no pot evitar-lo, o el realitza o entra en estat d’ansietat.

Aquests actes poden ser pensaments de maldat, com també poden ser conductes de neteja, d’ordre, de comprovació, desinfecció, etc. Qualsevol hàbit o rutina diària pot convertir-se en TOC, des de cuinar fins a fer el llit. Són conductes exagerades, com poden ser netejar sobre net, rentar-se les mans quan saps que te les acabes de rentar, comprovar que la porta està tancada quan ja ho has fet 10 vegades seguides, lligar-te les sabates 5 vegades seguides, és a dir, desfàs el nus una vegada i una altra i així amb qualsevol cosa que facis. Et tornes esclau dels teus pensaments. En referència als pensaments de maldat, es tenir por de fer mal a algú i per evitar-ho la persona conta fins a un número determinat, repeteix paraules, frases, etc. Ho fa tot a nivell mental, és com si estigués pensant tot el dia.

En quan a les característiques del TOC, son les obsessions i les compulsions. Les primeres són idees o imatges repetitives, com ara, – he tancat bé? – ho he deixat ordenat? – he netejat? – O també afirmacions: – sinó no faig això o allò el meu ser estimat sofrirà un accident!-

Per l’altra banda, les compulsions són rituals. Són conductes repetides de manera exagerada, es duen a terme per a rebaixar el nivell d’ansietat. Es recorre al pensament màgic, és la necessitat de tenir sota control qualsevol situació. Es té la creença que els propis pensaments negatius poden causar danys directes. És a dir, la persona està convençuda de què algú patirà una desgràcia pel simple fet d’haver-ho pensat. Aleshores per evitar-ho fa el seu ritual, rentar-se les mans compulsivament, obri i tanca l´aixeta de l’aigua un determinat número de vegades i així amb qualsevol conducta que hagi associat amb la calma.

