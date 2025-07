Toc d’atenció als grans mitjans catalans pel poc seguiment informatiu de les àrees menys poblades, com l’Alt Pirineu

Tremp, capital del Pallars Jussà (arxiu)

Les comarques menys poblades de Catalunya, entre les quals hi ha totes les de l’Alt Pirineu, reben “una atenció informativa molt reduïda” per part dels principals mitjans audiovisuals del país. I quan hi apareixen, ho fan “amb un nombre molt limitat de temàtiques, centrades molt sovint en adversitats”. Un fet que “pot afavorir una visió estereotipada d’aquests territoris”.

Aquestes són algunes de les conclusions més impactants d’un informe que ha presentat el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) sobre la cobertura de les àrees rurals que fan els coordinadors d’aquests mitjans, que són alguns dels més coneguts i seguits de Catalunya. I és que els que s’ha estudiat són: TV3, Canal 33, Esport 3, TVE Catalunya, RAC 1 i Catalunya Ràdio. A l’informe Cartografia del territori a la televisió i a la ràdio lineals. La diversitat territorial en els continguts. Any 2024 s’ha analitzat 7.070 programes i 13.101 notícies.





TVE Catalunya i RAC 1, els més centralitzats

De fet, el CAC hi afegeix que aquest escàs seguiment no es limita de vegades a les zones menys poblades, perquè en el cas de TVE Catalunya i RAC1 prop del 75% de les comarques -gairebé tres de cada quatre- només hi apareixen amb “valors inferiors a l’1% del temps de notícia”. Per tant, aquests dos mitjans apareixen a l’informe com els més centralitzats dels que s’ha analitzat.

La conclusió, però, no és molt millor per a TV3 i Catalunya Ràdio, perquè en aquests dos mitjans -de la marca 3Cat- fins a un 66% de comarques -dues de cada tres- també apareixen per sota l’1% de temps de notícia. I en tots quatre mitjans, sense distinció, el temps de notícia que ocupen totes aquestes comarques juntes només representa el 10% del total. L’informe hi afegeix que, a més a més, les comarques esmentades representen entre el 60% i el 80% de la superfície de Catalunya, malgrat que no arriben al 25% de la població total del país.





L’Alt Urgell i el Pallars Sobirà, les comarques pirinenques amb més presència mediàtica

En el mapa de temps de notícia publicat pel CAC, les comarques pirinenques a les quals presten més atenció aquests mitjans són l’Alt Urgell (1%) i el Pallars Sobirà (0,7%), que de fet apareixen més que d’altres comarques catalanes amb molts més habitants.

Tot això, l’atenció a la resta de zones de muntanya és minsa i en algun cas fins i tot inexistent. Així ho demostren els percentatges d’aparició de la Val d’Aran i l’Alta Ribagorça (0,1% cadascuna), la Cerdanya (0,2), el Ripollès (0,3) i el Pallars Jussà i el Berguedà (0,5 cadascuna). En el cas del Solsonès, el CAC no hi ha trobat gairebé ni una referència, cosa que també passa, ja fora del Pirineu, amb la Conca de Barberà i la Ribera d’Ebre.





Més de la meitat d’informacions, ubicades a Barcelona i el seu entorn

Tot i aquesta crítica, el CAC sí que valora positivament que Catalunya Ràdio és, d’entre aquests sis mitjans, el que ha donat informació de més comarques durant el període estudiat: 41 de les 43 existents (95,3%). La segueixen TV3, amb 40 (93%) i TVE Catalunya, amb 35 (81,4%), mentre que RAC1 només ha informat de 34 comarques (79,1%).

En la mateixa línia, l’informe també fa un toc d’atenció per la “forta concentració” d’informacions dedicades a Barcelona i el seu entorn immediat o, com a mínim, fetes des de les comarques de l’Àrea Metropolitana, sobretot al Barcelonès. I és que la comarca de la qual forma part la capital catalana aplega al voltant del 50% del temps a TV3 i a Catalunya Ràdio. Un percentatge que puja fins al 62% tant a TVE Catalunya com a RAC1, que en aquest apartat apareixen novament com els mitjans més centralistes dels que s’han estudiat.

De fet, si s’analitza estrictament per municipi, a TVE Catalunya i a RAC1 la ciutat de Barcelona concentra al voltant del 60% del temps de notícies i també de les intervencions. I a Catalunya Ràdio, el municipi barceloní aplega al voltant del 50% de l’actualitat, mentre que a TV3 arriba fins al 47,4%, tot i que en aquest cas el temps d’intervenció dedicat a Barcelona es redueix fins al 39,5%. Sigui com sigui, tot plegat dibuixa una clara sobrerepresentació de Barcelona, tenint en compte que tot i ser la ciutat més poblada -1,72 milions d’habitants- el seu percentatge sobre la població de Catalunya és força més baix (21%), i que encara ho és més a nivell de superfície: el Barcelonès només té 145 km2 i la seva Àrea Metropolitana suma uns 2.500 km2; és a dir, no arriba ni al 10% del total de Catalunya.

Un altre factor que ha advertit el CAC és el de la visió provincial, perquè les notícies centrades en les tres altres capitals de demarcació –Lleida, Tarragona i Girona– i en els seus respectius àmbits comarcals -el Segrià, el Tarragonès i el Gironès- també se situen entre les que més temps aglutinen. Així, tot i quedar-se igualment molt lluny de l’atenció donada a l’àrea de Barcelona, aquestes tres comarques reben més atenció que algunes altres força semblants, pel fet de tenir una capital de província.