BC Andorra: Morris Udeze fitxa per un any i Rubén Guerrero serà el proper

Infografia on es confirma la incorporació de Morris Udeze (BC Andorra)

El BC Andorra firma per una temporada al pivot americà amb passaport nigerià, Morris Udeze, el qual debutarà a la Lliga Endesa. D’aquesta manera, el club incorpora a les seves files un jugador que aportarà molta energia a l’equip, i que també pot jugar a la posició de quatre tot i ser un cinc. Té una bona presència defensiva, joc sense pilota i bon treball en el rebot ofensiu, apart de poder córrer molt bé la pista. Arriba a Andorra procedent dels Fukushima Firebonds, de la segona divisió de la lliga japonesa, on ha sigut un dels puntals.

Per altra banda, el BC Andorra tindria lligada la incorporació d’un altre pivot. Aquest vindria del Granada i abans havia jugat amb l’Unicaja. Es tracta de Rubén Guerrero, de 29 anys. El jugador mesura 2,13 i vindria per a aportar seguretat sota la cistella a l’equip que dirigeix Joan Plaza.