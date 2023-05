The Teen Project representarà, aquest divendres i dissabte, “Diamants en brut” a la Massana

Els joves actors de The Teen Project (Comú de la Massana)

The Teen Project, el grup de teatre del Punt 400 de la Massana, presentarà “Diamants en brut”, una producció cent per cent pròpia. La companyia, que sempre té una gran resposta per part del públic, portarà ara a l’escenari una obra juvenil sobre la identitat de grup.

El guió és de la directora de la companyia, Fran Doonan, amb aportacions dels mateixos joves. Els joves actors tenen entre 12 i 14 anys i són la segona generació de la companyia, nascuda al 2019. L’obra es representarà al teatre de Les Fontetes aquest mateix divendres, 12 de maig, a les 21 hores, i el dissabte, dia 13, a les 18 hores. El preu és de 3 euros. Informació i reserves al 602 450.