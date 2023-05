Les 5 millors plantes per a purificar l’ambient a la llar

Torretes amb sansevièries (Getty images)

En l’actualitat, la qualitat de l’aire en interiors és un problema important, especialment a les ciutats on la contaminació ambiental pot ser elevada. Molts dels productes químics utilitzats en la construcció d’edificis i en la decoració d’interiors poden alliberar gasos tòxics i contaminants en l’aire, la qual cosa pot tenir un impacte negatiu en la salut de les persones que els respiren. Afortunadament, hi ha moltes plantes que poden ajudar a purificar l’aire en interiors, reduint la concentració de contaminants en l’aire i millorant la qualitat de l’aire interior.

A continuació, presentem les cinc plantes d’interior més efectives per a purificar l’aire a la llar:

Àloe vera

L’àloe vera és una planta d’interior popular per les seves propietats curatives i beneficis per a la salut. També és una excel·lent planta per a purificar l’aire en interiors. L’àloe vera ajuda a eliminar el benzè de l’aire, un contaminant comú en interiors que es troba en productes com a tints per al cabell, plàstics i detergents. Aquesta planta és fàcil de cuidar i necessita poc manteniment, la qual cosa la fa ideal per a aquells que no tenen experiència en jardineria.

Espatifil·li

L’espatifil·li és una altra planta d’interior popular que és fàcil de cuidar i és excel·lent per a purificar l’aire. Aquesta planta ajuda a eliminar el formaldehid de l’aire, un compost orgànic que es troba en molts productes de neteja i en materials de construcció. A més, l’espatifil·li és una planta que floreix durant tot l’any i agrega un toc de color a qualsevol espai interior.

Potos

El potos és una planta d’interior resistent que és excel·lent per a purificar l’aire en interiors. Aquesta planta ajuda a eliminar els contaminants de l’aire, com el formaldehid, el benzè i el monòxid de carboni. El potos és fàcil de cuidar i pot créixer en condicions de poca llum, la qual cosa ho fa ideal per a espais interiors amb poca llum natural.

Llengua de sogra

La llengua de sogra, també coneguda com a sansevièria, és una planta d’interior popular que és excel·lent per a purificar l’aire. Aquesta planta ajuda a eliminar el benzè, el formaldehid, el tricloroetilè i el xilè de l’aire. Igual que l’anterior, és senzill de mantenir i pot desenvolupar-se en condicions poc lluminoses, per la qual cosa és ideal per a qualsevol lloc.

Ficus benjamina

Aquesta planta ajuda a eliminar el formaldehid, el benzè i el tricloroetilè de l’aire. El ficus benjamina és una planta que requereix una mica més de manteniment que altres plantes d’interior, però els seus beneficis per a la qualitat de l’aire en interiors el fan una excel·lent opció per a aquells que estan disposats a invertir temps en la seva cura.