Ja és primavera… al carrer Callaueta

Decoracions florals al carrer en una edició anterior (Riberaygua i Travesseres)

El carrer Callaueta, al barri de Riberaygua i Travesseres d’Andorra la Vella serà, de nou, aquest cap de setmana, el centre neuràlgic de la Festa de la primavera, un esdeveniment de dinamització que tindrà lloc des d’avui divendres -a partir de la tarda- i fins aquest diumenge, 14 de maig.

Seran, doncs, tres dies d’activitats de tota mena i per a totes les edats, com 4 animacions de carrer tematitzades que passaran també per l’avinguda Bonaventura Riberaygua, música en directe amb concerts de funky, disco, soul i un tribut a ABBA; tallers infantils i jocs per als més menuts; ioga i un taller d’experiència olfactiva. Tot, amb la temàtica hippie com a fil conductor -el lema d’enguany és Flower power- en un carrer que, a més, s’embellirà amb decoracions florals relacionades amb la primavera per a aportar una nota de color a la festivitat. Així doncs, el gran sostre de flors que l’any passat va embellir tot el carrer, i que va ser un gran atractiu a la zona, s’ha tornat a instal·lar.

Totes les activitats són gratuïtes i, en el cas dels tallers, cal inscripció prèvia al mateix lloc de l’activitat perquè les places són limitades.

Es pot consultar el programa d’activitats aquí