The Mother Road

Per a qualsevol motorista, poder recórrer la Ruta 66 és un somni fet realitat. Però aquest mític recorregut que va des de Chicago fins a Los Ángeles durant més de 3.500 quilòmetres, no està només reservat per a les motos, ja que pot gaudir-se igualment en cotxe, o si t’ho pots permetre, en autocaravana, per a una major llibertat.

Part d’aquesta ruta que travessa un total de 8 estats ha estat substituïda en l’actualitat per autopistes, però encara conserva molts trams i la història de sempre.

La ruta s’aconsella fer entre un mínim de 10 o 11 etapes per a poder gaudir-la al màxim. La més habitual sol ser aquesta:

1) Chicago

2) Chicago-Springfield

3) Springfield- Springfield

4) Springfield- Oklahoma

5) Oklahoma-Amarillo

6) Amarillo-Santa Fe

7) Santa Fe-Holbrook

8) Holbrook-Williams

9) Williams-Las Vegas

10) Las Vegas

11) Las Vegas- Santa Mònica (L.A.)

Entre els llocs imprescindibles que no et pots perdre, estarien: