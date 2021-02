Mai m’havia parat a pensar en la frase: ‘ets el que menges’. Les nostres emocions ens afecten molt i tenen la majoria de vegades una relació directa amb el menjar.

Persones que estan deprimides poden perdre completament la gana, la tristesa de vegades es compensa menjant grans quantitats d’aliment amb poc valor nutricional. L’ansietat amb aliments d’alt contingut ensucrat etc. Si no ens sentim bé amb nosaltres mateixos, sinó ens estimem, és molt fàcil que no tinguem cura la nostra alimentació.

La manca de voluntat, el no saber dir no i acceptar coses que de vegades no volem en la nostra vida farà segurament que ens passi el mateix a l’hora de dinar. És a dir, no parar de fer-ho, o no saber dir no, a menjars que podem menjar, però no en excés.

Jo mateix, he passat molts sentiments dels esmentats, durant aquests 6 mesos. He de dir que segons m’he sentit, he menjat. Si em sentia fort i capaç de tot, seguia la dieta a peu de la lletra. Si em sentia frustrat o amb ansietat, menjava dolços. M’he saltat menjars quan no tenia ganes de res. Encara amb totes aquestes emocions la qual ha anat prevalent és la determinació de menjar bé al costat de la de voler viure millor.

Estima’t a tu mateix i menjaràs millor.

Tots els articles a www.juanjuncosa.com.