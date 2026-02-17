Jocs en català: “Fills de la boira”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Fills de la boira”.
Joc de taula, del gènere d’estratègia. “Fills de la boira” és un joc de construcció de piles. Aquest títol ens posa a la pell dels protagonistes de “L’imperi final” (el primer volum de la saga) i ens permet jugar tant en mode cooperatiu, per a fer front al Senyor Suprem, com en competitiu, els uns contra els altres. El joc està fabricat per Devir i hi poden prendre part fins a 4 jugadors. Està recomanat a partir dels 13 anys.
Informació extreta del Consorci per a la Normalització Lingüística