Renovables més que mai

Defensar les renovables no és ideològic, és científic i intel·ligent. És científic perquè el motor de combustió crema i, per tant, és brut, però, sobretot és INEFICIENT. Dos exemples d’una contundència que no admeten matisos. Quan una persona que té un cotxe de benzina, un híbrid o un dièsel posen 100 litres de combustible al seu motor, entre 70 i 80 es llencen, és a dir, s’han buscat, perforat, transportat, refinat i, transportat novament, per no res. Només entre 20 i 30 litres serviran per al que es necessita, això és per a moure el vehicle.
Un altre exemple, la bombeta de tota la vida de filament. Una de 100W gastava 80W en forma d’escalfor (ningú ho aprofitava per cuinar) i 20W eren per a il·luminar. Hem estat i estem llençant la majoria d’energia que produïm en una situació d’emergència global en tots els sentits. Fins aquí la ciència, tot i no entrar en la brutícia inherent als fòssils o les dificultats logístiques o de maridatge amb la digitalització per exemple.
L’electricitat és intel·ligent perquè és infinitament més neta (no del tot perquè no hi ha res perfecte), marida perfectament amb la digitalització i és senzilla, molt senzilla. Un motor elèctric és menut, “no té res” i pot durar dècades. Alguns fa un segle o una mica més que funcionen.
Però sobretot, si parlem de forma egoista pensant en l’economia (fonamental en tots els sentits) és intel·ligent perquè Catalunya, Espanya o Portugal hem passat d’uns “desgraciats energètics” a uns privilegiats. Això sí, en construcció.
Catalunya va molt enrere en producció renovable per a generar electricitat, però, el conjunt d’Espanya o Portugal van com un tro. Aquest primer trimestre de l’any, la producció renovable és rècord. A Catalunya es frega el 20% i a tot Espanya arriba al 63%.
De tot el que acabo d’escriure en l’apartat intel·ligent, els economistes en diuen ser competitius i que la nostra balança s’inclini cap a nosaltres. La massiva importació de petroli i gas és una motxilla que hem normalitzat tots amb la inèrcia lògica del nostre funcionament com a societat en les darreres 6 o 7 dècades sobretot.
Poder fabricar la nostra electricitat, reduir costos, ser eficients, ser competitius, ser nets i fer-ho de forma democràtica amb cooperatives o comunitats energètiques és la nostra oportunitat en tots els sentits: econòmic, social, tecnològic, eficient, competitiu, salut, net i respectuós amb l’entorn, etc.
Per Francesc Mauri