Terceravia demana informació sobre la compra dels tests i del material sanitari per la Covid-19

La consellera general del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Carine Montaner, ha realitzat una demanda d’informació al ministeri de Salut relativa a la compra de material per portar a terme els tests ràpids realitzats a la població andorrana als stop-lab i el material sanitari divers adquirit per fer front a la Covid-19, “amb l’objectiu de complir amb el nostre deure de control de l’acció de Govern i per criteri de transparència”.

La parlamentària ha demanat, d’una banda, “una còpia de la factura i de tota la documentació duanera relativa a la importació dels tests, la informació sobre el laboratori que va fabricar i proporcionar aquest material a Andorra, la validació científica de la fiabilitat dels tests comprats per a l’Estat andorrà i el certificat de fiabilitat d’aquests, els intermediaris a través dels quals s’ha fet la compra dels tests, així com, sobre l’adquisició de la resta del material sanitari comprat com els respiradors, etcètera”.