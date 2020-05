Educació preveu que les famílies escullin si volen seguir les classes des de casa al reobrir les escoles

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior ha comparegut al Consell General i ha informat que els alumnes no tindran l’obligació de retornar a les aules presencialment. Ester Vilarrubla ha afegit que l’ensenyament segueix sent obligatori i, per tant, hauran de fer-ho a través de la xarxa. La setmana vinent es decidirà com es fa aquest retorn i quan.

També ha explicat que s’han flexibilitzat les condicions per demanar beques escolars i s’amplia el termini. A més, ha sol·licitat que els docents facin una hora gratuïta a la setmana per ajudar els alumnes.

Finalment ha dit que s’ha anul·lat la convocatòria de la prova oficial de batxillerat i es tindran en compte les notes de la darrera avaluació. Serà obligatòria l’assistència virtual a les classes fins a final del curs.