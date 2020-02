Nou rebrot de picors que afecta quatre alumnes de l’escola francesa d’Ordino. Aquest matí s’hi ha desplaçat un pediatre per fer l’observació dels alumnes afectats. Es tracta d’una visita que ja era prevista des d’ahir. Les famílies creuen que les mesures que hi ha actualment s’haurien d’haver dut a terme fa una setmana per evitar els rebrots dels darrers dies.

Aquest dimarts al matí s’ha detectat un nou rebrot d’urticària en quatre alumnes de l’escola francesa d’Ordino quan ja es preveia la visita d’un pediatre, un metge i una infermera per fer un seguiment dels nens que han patit reaccions cutànies els darrers dies

Es tracta d’una de les mesures acordades pel ministeri de Salut i per la qual s’ha demanat l’autorització de les famílies afectades, que consideren que els controls i decisions que s’estan duent a terme a hores d’ara s’haurien d’haver efectuat dimarts passat en el primer episodi.

Com a mesura de prudència, continua el confinament al centre de tota l’àrea on es localitzen les aules dels alumnes afectats, a més de tota la zona de passadissos i lavabos pròxima, que romandran tancades fins que s’obtinguin els resultats de totes les anàlisis. En aquest sentit, les causes encara es desconeixen, tot i que des del Govern s’apunta un factor ambiental, local i puntual.

Dilluns, quan es va reprendre la jornada lectiva, vuit alumnes van patir un rebrot amb afeccions a la pell lleus, tres dels quals van ser atesos a l’hospital.

A la tarda, l’executiu i l’Associació de pares del centre es van reunir per informar de les darreres novetats. En la trobada també es va comunicar que l’entrega i recollida dels alumnes de maternal es farà a l’edifici de la ludoescola de la parròquia. Pel que fa als de primària, es farà al vestíbul de l’escola andorrana. Un espai per on accediran també per anar al menjador.

El Govern convocarà breument una nova reunió oberta a tots les famílies afectades per informar de l’evolució de l’episodi i per aclarir dubtes.