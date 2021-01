‘Teràpia col·lectiva’ de Buhos obre el semestre cultural de la Seu d’Urgell

Aquest pròxim dissabte 30 gener arrenca la programació cultural de gener a juny d’aquest any de la Seu d’Urgell amb l’espectacle per a teatres de Buhos ‘Teràpia col·lectiva’, que tindrà lloc a les vuit del vespre, a la pista polivalent de la zona esportiva municipal.

Amb ‘Teràpia col·lectiva’, Buhos es reinventen i presenten una obra musical inèdita que convida a un procés de treball interior i d’evolució personal. Es tracta d’un espectacle catàrtic on els flamants i esperats nous temes de Buhos i els seus grans èxits prenen noves dimensions sota la direcció, mestratge i savoir faire únics d’Albert Pla.

La venda d’entrades d’aquest concert de Buhos es realitza a través del link: https://entradas.codetickets.com El preu de l’entrada és de 15 euros, mentre que per als menors de 18 anys és de 10 euros.

17 propostes culturals fins al juny

L’Agenda Cultural de Gener-Juny de 2021 de la Seu d’Urgell ha estat presentada aquest dilluns per l’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, el regidor de Cultura, Carlos Guàrdia, i els tècnics de l’Àrea de Cultura de l’ajuntament, Albert Galindo i Andreu Campillo.

Per l’alcalde de la Seu, aquesta programació cultural elaborada per l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell proposa “actes molt potents, que estan al mateix nivell, o fins i tot més, en nombre i en qualitat, que en programacions d’altres anys”. Fàbrega ha remarcat que els espectadors en podran gaudir de tots ells “amb absoluta tranquil·litat, ja que tots estan pensats en poder portar-los a terme respectant totes les mesures de seguretat antiCovid-19, com sempre prioritzem al salut però alhora també la cultura perquè la cultura és una part fonamental de la salut”.

Per la seva part, el regidor de Cultura de l’Ajuntament de la Seu, Carlos Guàrdia, ha remarcat la seva satisfacció respecte la celebració de tos els actes culturals que s’han anat programant a la ciutat des de finals del mes de novembre fins a dia d’avui. “Això és una bona senyal, ja que ho hem fet amb una molt bona acceptació per part del públic urgellenc perquè pràcticament totes les activitats han penjat el cartell de complet, i s’ha fet sempre seguint les recomanacions sanitàries, i amb aquest optimisme encarem aquest primer semestre de l’any”.

Guàrdia ha anunciat que aquesta Agenda Cultural, que abasta des del mes de gener i fins el pròxim mes de juny, recull un total de 17 activitats, de diferent tipologia, pensada per a diversos públics que va des de la música, exposicions, i teatre, tant per a públic adult com per a públic familiar.

“Esperem que el cartell agradi, creiem que està a l’alçada i desitgem que el públic urgellenc s’animi i vulgui assistir als espectacles, sabent que tots ells es porten a terme complint les mesures sanitàries i les restriccions que estableix el Procicat i les autoritats competents”, ha manifestat el regidor de Cultura.

D’altra banda, Carlos Guàrdia ha volgut remarcar que alguns dels espectacles que tindran lloc durant aquest primer semestre de l’any són reprogramacions, és a dir, espectacles que s’havien de fer l’any passat però que a causa de la pandèmia es van haver d’ajornar. “La voluntat de l’equip de govern és mantenir el compromís amb els artistes o empresa cultural de poder realitzar la seva activitat que tenien prevista amb l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, tal i com es va fer amb actes culturals que havien de tenir lloc durant la Festa Major però que es van haver d’ajornar i es van recuperar més endavant”.

La programació

Si el mes de gener finalitza amb el concert de Buhos, el mes de febrer l’Agenda Cultural ofereix tres espectacles ben diferents. Per dijous 4 de febrer arriba l’obra teatral ‘De mares i Filles’, amb Mont Plans i Annabel Totusaus, sota la direcció de Paco Mir. L’obra tindrà lloc al Teatre Cinema Guiu, a les vuit vespre.

Divendres 19 de febrer serà el torn de la música jazz amb ‘El fantàstic món de Chet Baker’ amb Anthus i Quintet, a la sala Sant Domènec a les vuit del vespre.

Per dissabte 27 de febrer Teatre Mòbil ens portarà l’espectable per a tota la família Oops!, al Teatre Cinema Guiu, a les sis de la tarda.

El mes de març arrenca el divendres dia 5 amb el concert Conversando con Cecilia, amb Lídia Pujol. Serà a la sala Sant Domènec, a les vuit del vespre. Per dijous 18 de març hi ha programada l’obra teatral Si això és un cavall amb Maurici Biosca, al Teatre Guiu, a les vuit del vespre.

Dissabte 27 de març serà el dia que l’Orquestra del Conservatori de Música dels Pirineus presentarà en concert el seu projecte simfònic, que tindrà lloc a la sala Sant Domènec, a les sis de la tarda.

També aquell mateix dissabte i a la mateixa hora tindrà lloc al Teatre Cinema Guiu l’espectacle familiar El monstre de colors, amb la Cia. Tutatis.

El mes d’abril, l’Agenda Cultural presenta dues activitats més: el concert que oferirà Xarim Aresté a la sala Sant Domènec, el divendres dia 16, a les vuit del vespre; i el concert de l’Orquestra de Cambra Cadí, que interpretarà obres de Bach, Vivaldi i Krebs, el dissabte dia 24, a dos quarts de vuit del vespre, també a Sant Domènec.

El mes de maig serà teatral amb les obres Veus que no veus, nou espectacle de la pallassa Pepa Plana, que tindrà lloc el dijous dia 6, a les vuit del vespre, al Teatre Cinema Guiu; i el diumenge dia 16, l’espectacle familiar Laika amb Xirriquiteula Teatre, a la sala Sant Domènec, a les sis de la tarda.

Per al mes de juny s’ha programat els petits concerts de fi de curs de l’Escola Municipal de Música de la Seu d’Urgell que tindran lloc del dimecres 16 al dimarts 22 de juny, a les sis de la tarda, a la plaça de Les Monges.

Per a poder assistir a tots aquests espectacles caldrà fer reserva prèvia i comprar les entrades anticipades de manera online.

Exposicions a ‘La Cuina’

Paral·lelament, la sala d’exposicions ‘La Cuina’, situada al centre cultural Les Monges oferirà de març a juny quatre exposicions ben diferents i singulars. Així, pel mes de març es podrà visitar la mostra Talibés. Sense present ni futur, del fotoperiodista Lucas Vallecillos, que a través de la fotografia denuncia l’explotació infantil al Senegal.

El mes d’abril, a ‘La Cuina’ s’hi exposarà la mostra col·lectiva Els pobles de muntanya avui, sobre el present de la vida rural al Pirineu, a càrrec de L’Alternativa.

Ficció és el títol de l’exposició que acollirà ‘La Cuina’ durant tot el mes de maig, una mostra col·lectiva participada per les escoles de la Seu d’Urgell, així com pels col·lectius socials i assistencials de la ciutat.

El mes de juny serà el torn de l’exposició col·lectiva a càrrec dels alumnes de l’Escola Municipal d’Art, sota el títol Treballs.

Val a dir que l’entrada a la sala d’ d’exposicions ‘La Cuina’ és gratuïta i l’horari per poder visitar cadascuna d’aquestes quatre mostres és de dimecres a divendres, de 17 a 21 hores, i els dissabtes de 10 a 14 hores.