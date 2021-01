Els comuns, excepte Escaldes-Engordany, assumeixen el cost de l’anàlisi d’ADN dels gossos

El registre caní mitjançant anàlisi d’ADN serà obligatori l’any vinent. Per facilitar-ne la gestió, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria assumiran des d’avui, dilluns 25 de gener i fins al 31 d’agost, el cost íntegre de 28,50 euros corresponent a l’anàlisi d’ADN. Aquest registre permetrà solucionar temes molt importants, com l’abandonament o el robatori de gossos, i la localització dels propietaris incívics que no recullen els excrements de les seves mascotes als espais públics.

Amb el perfil genètic s’identificaran els gossos i els seus propietaris amb una fiabilitat del 100%, a partir dels excrements recollits al carrer. No es tracta només de sancionar una actitud incívica sinó que es fa front a un problema sanitari.

Per tal de difondre l’inici del període per recollir les mostres d’ADN, els comuns de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria inicien la campanya: El seu ADN l’identifica, per més que dissimulis, que vol transmetre a la ciutadania el procés i els avantatges de fer el registre abans que sigui obligatori, a principi del 2022.

Cada comú facilitarà el formulari necessari a partir del qual el veterinari realitzarà una extracció de sang al gos amb la qual es realitzarà l’estudi genètic. Els resultats s’inclouran a la base de dades del RAC (Registre d’Animals de Companyia) del Govern. Un cop finalitzat el procés, es lliurarà una xapa identificativa amb un codi QR individual per al collaret del gos.

El període de gratuïtat de l’extracció finalitza el 31 d’agost. No obstant això, totes les sol·licituds que s’hagin recollit als comuns abans d’aquesta data seran vigents fins el 31 de desembre del 2021. D’aquesta manera, es pretén evitar aglomeracions a les consultes veterinàries i aprofitar els períodes de vacunacions de les mascotes per extreure l’ADN d’una mostra de sang. Els comuns estudiaran ampliar el termini de gratuïtat en funció del seguiment de la campanya d’extracció.

A partir de l’1 de gener de 2022, els propietaris que no hagin dut a terme la identificació mitjançant genotipatge del seu gos, podran ser sancionats amb una multa de fins a 300 euros.