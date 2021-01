Tall del subministrament d’aigua aquesta nit entre Prat de la Creu i la Baixada del Molí

El Comú d’Andorra la Vella ha informat que aquesta propera nit es procedirà a tallar el subministrament d’aigua potable a la zona entre els carrers Prat de la Creu i Baixada del Molí.

El tall es justifica pels treballs que s’han de dur a terme de reparació d’un trencament d’un tub de subministrament d’aigua a l’encreuament dels carrers Prat de la Creu i Baixada del Molí.

Serà a partir de les 22:30 hores i es preveu poder restablir el servei cap a les 00:30 hores (subjecte a l’evolució dels treballs).

Els edificis afectats pel tall de subministrament són: c/ Baixada del Molí del número 1 al 36, c/ Prat de la Creu del número 32 al 107, c/ Prada Casadet, c/ de Tobira, c/ de la Grau, c/ Prat del Rull, c/ de la Cúria i c/ Doctor Vilanova.