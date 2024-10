Un jardí en l’època de tardor (AMIC)

Aquests dies en els quals ens trobem ofereixen una oportunitat perfecta per a preparar el teu jardí per a l’estació de la tardor. Un manteniment adequat ara pot garantir un jardí saludable durant tota la resta de l’any. Per això és important seguir unes pautes i dur a terme unes cures i atencions per a obtenir un jardí bonic i saludable.

1.- Comença per la neteja: Retira fulles seques, restes de plantes i altres deixalles que podrien ser un criador de plagues o malalties. Elimina les plantes anuals que han acabat el seu cicle de vida, i si tens plantes perennes, talla-les fins al terra per a estimular el creixement l’any vinent.

2.- Aprofita l’època per a adobar el sòl: Abona amb compost o fems, enriquint-lo amb nutrients que ajudaran les arrels a preparar-se per a l’hivern. Si el teu jardí té zones amb herba, és el moment ideal per a airejar el sòl i sembrar llavors de gespa per a l’hivern.

3.- Cuida les teves plantes d’última hora: Podar els arbustos i arbres afavoreix la seva salut. Regula les necessitats d’aigua, ja que el fred pot reduir la seva demanda, però no deixis que el sòl s’assequi completament.

4.- Protegeix les plantes sensibles al fred: Ho pots fer amb mulch o amb proteccions especials.

Preparant el teu jardí ara, garantiràs que el teu espai exterior estigui en òptimes condicions quan arribi la primavera. Amb aquests passos senzills, estaràs preparat per a gaudir d’un jardí esplèndid durant tot l’any.





Per Tot Sant Cugat