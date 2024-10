Medi Ambient atorga les subvencions per a actuacions a favor de la biodiversitat i del paisatge

Imatge d’un bosc andorrà (SFGA)

El Govern ha adjudicat els ajuts per a impulsar projectes i actuacions que vagin en favor del coneixement, la preservació i la difusió de la biodiversitat i del paisatge. En total, el Govern ha adjudicat una borsa econòmica de 23.805 euros entre quatre projectes diferents que han optat a l’ajut. El primer projecte està impulsat per l’empresa Biologia i Comunicació SL –BIOCOM i la proposta pretén impulsar l’elaboració i difusió d’una sèrie audiovisual sobre els ocells d’Andorra, titulada ‘Becs i plomes: un cop d’ull als ocells d’Andorra’.

El projecte vol esdevenir un recurs educatiu, destinat principalment als escolars nacionals, tot donant a conèixer la diversitat, la sensibilitat i les amenaces que enfronta la biodiversitat andorrana. Alhora, cerca la promoció del turisme ornitològic, modalitat turística que cada vegada té més demanda, sobretot de països del centre i nord d’Europa.

El segon projecte ha estat proposat per la Fundació Privada Bonaventura Mora Sagués-BOMOSA que ha proposat la gravació, l’edició i la difusió d’un podcast quinzenal dedicat a la fauna, la flora, la biodiversitat i el paisatge d’Andorra. El projecte busca arribar especialment al públic jove per a generar més i sobretot millor consciència ambiental en aquesta franja d’edat. Els podcast donaran veu a diversos actors clau del país en aquesta temàtica i traslladaran informació puntual a la ciutadania per a entendre millor els reptes que hi ha com a país en el manteniment i la preservació de la biodiversitat i el paisatge.

Pel que fa al tercer projecte subvencionat està impulsat per l’empresa Andorra Fishing Guide que durà a terme 16 sessions de cursos d’iniciació a la pesca educativa. L’objectiu és fer conèixer els espais de pesca del país i alhora formar els joves i els pescadors més experimentats en una modalitat de pesca sostenible, amb la finalitat de garantir la biodiversitat del país.

Finalment, s’ha subvencionat el projecte impulsat per la Federació Andorrana de Caça i Pesca per a donar suport al centre de cria de la Perdiu Xerra. Aquest espai fa el seguiment per radiotelemetria del individus de perdiu xerra alliberats pel centre de cria, per a determinar-ne la supervivència, la seva aptitud a la reproducció i a la cria. L’objectiu és disposar de dades de seguiment dels alliberaments efectuats i mantenir una població reproductora viable al centre.