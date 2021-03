Tarragona està contaminat el fons marí? Probablement més del compte

Mare Terra Fundació Mediterrània, l’ONG verda de Tarragona, i el grup municipal de Vila-Seca En Comú reclamen, a la fiscalia de medi ambient de Tarragona, que s’investigui i s’analitzi el fons marí de litoral tarragoní. Les dues parts consideren que hi ha indicis que el fons marí tarragoní, comprenent des de Torredembarra fins a Salou, podria estar contaminat. Les principals causes serien els abocaments. A més, al·leguen que des de l’any 2003 no s’ha realitzat cap estudi fiable sobre aquestes aigües.

És conegut, també, que la intensa activitat associada a la refineria de Tarragona produeix eventualment petites fuites o accidents que alliberen petroli o els seus derivats i que podrien estar afectant l’entorn, arribant fins a les platges properes. Així i tot, en la major part dels casos no es disposa d’una avaluació adequada dels seus efectes de l’medi marí.

A més, durant els dos últims anys s’ha evidenciat la contaminació per microplàstics en aquestes costes. Les fuites de pellets també van ser denunciades per Mare Terra i Vila-Seca En Comú el 2018.

Ángel Juárez, president de la Fundació Mediterrània, defensa que conèixer l’estat del seu entorn és un dret essencial de la ciutadania. També assegura que, amb la presentació de la reclamació al fiscal de medi ambient, no estan buscant culpables: “En primer lloc hem de conèixer com està el fons marí, per valorar amb fonament quines accions volem i hem de desenvolupar”.

La reclamació s’ha presentat aquesta darrera setmana al fiscal de medi ambient de Tarragona, Ignacio Monreal. A la cita van participar el president de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, Mario Téllez, portaveu i conseller de Vila-Seca en Comú, i Yolanda López, diputada al Parlament de Catalunya per Tarragona d’En Comú Podem.

