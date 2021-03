Robots a les cuines dels restaurants

Estan els robots destinats a fer-se càrrec de les cuines dels restaurants? Es podrà cuinar només mitjançant robòtica? Quins nous models de negoci poden sorgir gràcies a aquesta tecnologia? Aquestes són només algunes de les preguntes que es respondran en el Foodservice Robotics Pioneers, el fòrum mundial de robòtica per a hostaleria co-organitzat amb Food By Robots, i que se celebrarà en el marc del HIP – Horeca Professional Expo la setmana del 22 al 24 de març a Ifema, segons informa Nebext en un comunicat.

En la seva segona edició i continuant amb una visió 360 graus, el Foodservice Robotics Pioneers estarà més centrat en el present que en el futur i mostrarà com l’automatització està sacsejant la cuina, així com els nous models de negoci que estan apareixent en el sector gràcies a la robòtica i, sobretot, com l’automatització pot col·laborar amb l’ésser humà en les seves tasques diàries dins i fora del restaurant. De fet, una recent enquesta indica que un 91% dels restaurants a EUA invertiran en automatització durant aquest 2021.

El Foodservice Robotics Pioneers comptarà a més amb els grans referents internacionals en robòtica aplicada a aquest sector procedents de Dubái, Xina, Estats Units, Estònia, Turquia o Letònia, entre altres. Aquesta edició sense precedents i dirigida per l’equip de Food By Robots, assenyalarà quins passos ha de seguir qualsevol negoci relacionat amb l’Hospitality que desitgi introduir l’automatització en les seves estructures, i veure al seu torn els beneficis que li pot comportar a mitjà termini.

L’objectiu de la segona edició és traslladar casos d’èxit clau que demostrin el poder i la rendibilitat de l’automatització en el sector i llançar un debat amb les preguntes: quin rol juga l’automatització-robòtica a la nova normalitat? O… ha augmentat realment la sensibilitat de la indústria davant l’automatització en l’era post-covid19?

Per www.viaempresa.cat