Tarda castellera per a celebrar el 55è aniversari de l’agermanament amb Valls

Andorra la Vella i Valls han festejat avui, dissabte de Festa major, els 55 anys d’agermanament amb una tarda dedicada al món casteller. La cònsol major, Conxita Marsol, i l’alcaldessa de Valls, Dolors Farré, han presidit la inauguració de l’escultura Homenatge als castellers, una obra de l’escultor català, Antoni Llena, que reconeix la figura dels castellers i que s’ha instal·lat a la plaça del Poble.

La peça, una escultura conceptual que representa la força i la fragilitat de les torres humanes, és una rèplica a petita escala (fa 3.15 metres) del monument dedicat als castellers que està instal·lat a la plaça de Sant Miquel de Barcelona, a pocs metres de l’Ajuntament.

Durant l’acte, la cònsol major ha celebrat com les dues localitats han sabut mantenir vius el lligam al llarg dels anys, amb intercanvis culturals i gastronòmics. Dolors Farré, en el mateix sentit, ha ressaltat que els llaços s’han fet especialment més estrets en els darrers anys, quan s’han potenciat relacions i trobades en diversos àmbits. A més, l’alcaldessa de Valls, en nom de la seva ciutat, ha fet entrega a la parròquia, d’una rèplica del Km 0 de Valls, que remarca el fet que és el bressol de la tradició castellera.

La celebració s’ha coronat amb una exhibició de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que ha aconseguit carregar i descarregar un 4 de 7 amb el pilar, un 2 de 7, un 3 de 8, un 4 de 8 i un 5 de 7.

La plaça Príncep Benlloch és plaça castellera després que l’agost del 2019 la Colla Jove dels Xiquets de Valls va carregar i descarregar un 3 de 9 amb folre, el primer castell de 9 de la història a Andorra.

Els actes d’agermanament entre Andorra la Vella i Valls inclouen, entre d’altres, un intercanvi gastronòmic entre les dues localitats. Així, de manera rotatòria, un any la parròquia acull la calçotada i el següent, la ciutat tarragonina celebra una escudellada a càrrec de la Confraria d’Escudellaires, unes trobades que tenen sempre molt bona acollida popular.

La relació entre la parròquia i Valls va començar a mitjans dels anys 60 arran de l’interès dels sectors gastronòmics i de l’hoteleria per a promocionar-se i establir intercanvis. El 1967 es va signar el protocol d’agermanament entre les dues ciutats: Pere Canturri i Joan Sasplugas, en representació del Comú d’Andorra la Vella, i Romà Galimany, alcalde de Valls en aquell moment, van subscriure l’acord.

Canvis en el programa de Festa major per la pluja

La pluja intermitent de les darreres hores ha obligat a alterar alguns dels actes previstos per a aquesta tarda, com la Festa del Joc i de l’Esport que havia de tenir lloc al Parc Central, que s’ha suspès. L’activitat, que també està programada per a demà a la tarda (de 15.30 a 20.30 h), s’ha decidit ampliar-la també al matí, d’11.30 a 13.30 h.

Els Jocs tradicionals, que tenen lloc cada dia a la plaça de la Rotonda, també obriran diumenge i dilluns al matí d’11.30 a 13.30, i a la tarda de 15.30 a 20.30 h.