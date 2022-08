L’equip masculí d’escacs supera tots els seus registres a les Olimpíades de Chennai

Aquest dissabte, l’equip masculí d’escacs d’Andorra ha empatat amb la fortíssima selecció de Cuba, un altre excel·lent resultat de la selecció nacional. L’equip no ha donat per perdut mai el matx i els seus rivals s’han anat posant nerviosos al veure el gran nivell dels jugadors del Principat. Després d’un inici en què semblava tenir avantatge Cuba, amb els seus quatre grans mestres, les coses han anat canviant.

En el tercer tauler, Óscar De la Riva, feia una partida molt posicional i molt bona tenint, fins i tot, avantatge, però, les coses es complicaven i els dos jugadors acordaven taules en no voler arriscar i perdre la posició i la partida.

En el segon tauler, el rival de Jordi Fluvià agafava avantatge i, tot i els esforços per a recuperar la igualtat i, fins i tot, guanyar, no ha pogut ser enfront d’un rival d’aquest nivell i s’ha perdut després de més de cinc hores de matx.

En el primer tauler, Lance Henderson sortia amb una obertura i una posició que no el deixava gairebé, ni es sentia confortable, però, ha sabut aguantar, igualar la posició i, fins i tot, tenir avantatge. Al final en una posició de taules i aguantant molt bé s’ha signat l’empat.

Tot depenia del quart tauler on l’heroi de la jornada ha estat, Josep Maria Ribera. Després d’un inici on quedava en una posició inferior ha resolt amb esforç i paciència una situació en contra i fent una anàlisi i uns càlculs excel·lents ha capgirat la situació i ha guanyat la partida de forma formidable. Aquest punt donava l’empat a la selecció enfront un top mundial d’aquest esport.

Aquest diumenge hi haurà al davant un altre rival de nivell, Israel, selecció que posarà a prova al combinat andorrà en la que serà la 9a ronda.

L’equip femení perd per la mínima davant Portugal

Perdre per 2,5 a 1,5 davant Portugal no és un mal resultat tenint en compte el potencial del equip lusità, tot i que d’acord amb el desenvolupament de les partides Andorra mereixia molt més. La Maria ha perdut al quart tauler amb les peces blanques, una partida amb enrocs oposats on les negres han aconseguit un atac desistiu.

La Sílvia, al tercer tauler, ha aconseguit una victòria molt important després d’una complicada partida.

El matx, en aquells moments, estava igualat i quedaven les partides de l’Andrea al primer tauler i l’Ariadna al segon. Totes dues tenien avantatge suficient per a guanyar, però, les coses s’han anat complicant i, primer, l’Ariadna ha comés una errada que l’ha deixat en posició perduda i, després, l’Andrea, amb poc temps ha escollit passar a un final que ha acabat en taules.

Després de vuit rondes l’equip femení està demostrant que pot competir i puntuar amb equips molt experimentats.