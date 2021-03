Títol: Tantes dites, tantes rimes. Divertiment poètic amb dites populars

Edat: D’interès general

Escriptor/a: NUÑO, Fran

Il·lustrador/a: Jan Barceló

Traducció: Laura Borràs

Editorial: Yekibud.

«No un cap de pardals… dos!», assenyala Ignasi Blanch al petit text de la contracoberta d’aquest llibre de poemes. I jo diria: no dos caps de pardal… sinó tres! Perquè el cap de Laura Borràs hauria de comptar-se com un més al costat del dels dos autors, Fran Nuño i Jan Barceló. El seu treball de traducció hauria d’esmentar-se més aviat com una adaptació que ha sabut transformar els versos (tot respectant els jocs de partida) amb mestria i naturalitat. I no era tasca fàcil, perquè a la feina de trobar les frases fetes equivalents en català, s’afegia la necessitat de mantenir el ritme de les rimes, la musicalitat i l’enginy que havia treballat tan bé Fran Nuño al castellà i els jocs de paraules implícits tant en les pròpies frases com en els poemes.

Tantes dites, tantes rimes és un divertiment poètic que parteix de la cultura popular per continuar i portar més enllà les personificacions, les síntesis, les metàfores, etc., que amaguen les frases fetes. Vint-i-nou poemes sortits de vint-i-nou dites populars es passegen per aquest llibre, que sorprèn no només per la seva inusual temàtica i per l’humor, sinó sobretot per una aposta gràfica arriscada i cridanera.

Jan Barceló es declara un enamorat de la puresa del color de les tintes planes i del joc que pot arribar a donar la suma d’aquestes. L’il·lustrador desenvolupa la proposta gràfica del llibre a través de tres colors ben intensos que combinats amb el blanc componen dobles pàgines que juguen a complementar-se a través del pes que va tenint cadascun d’ells.

I tot i que cada poema genera un univers autònom, el llibre està plantejat des de l’inici com un tot. Els textos semblen viure dintre de les il·lustracions, i tant la mida, com el tipus de lletra, com la seva posició o color, formen part de les imatges i esdevenen un element recurrent que aconsegueix compactar el llibre i oferir-nos una experiència poètica també visual.

Una aposta agosarada i amb un treball d’edició exquisit, de la mà d’una petita editorial a qui hem d’agrair el fet de tenir tanta cura en tots els moments de la producció d’un llibre.