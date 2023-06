Tancament puntuals de carreteres en benefici de la bicicleta

Uns ciclistes per una ruta de muntanya. Foto: Andorra Ourdoor Games

És a l’estiu quan els ports registren una afluència de ciclistes més alta. Per aquest motiu i per a facilitar-los una pujada més segura, els comuns d’Encamp i la Massana han informat de tancaments puntuals a algunes carreteres. És el cas del port de Beixalís pel costat d’Encamp i el port d’Arinsal, on no es podrà accedir amb vehicles de motor els caps de setmana de l’1 de juliol al 2 de setembre, entre les 8 i les 12 hores.

Aquests tancaments se sumen al del tram que va de l’edifici de l’Hortell a la Coma del Forat, a Arcalís, que tanca diàriament de les 8.30 a les 17.30 hores fins l’11 de setembre. A Sant Julià de Lòria, per la seva banda, es prohibeix la baixada de vehicles i bicicletes del Coll de la Gallina per Fontaneda.