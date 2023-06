Festa del Poble d’Encamp: El FesTAPA, un dels grans atractius

Un assortiment de tapes (chandlervid85 / freepik)

Nova i darrera jornada, a Encamp, de la Festa del Poble que va encetar les seves primeres activitats el passat divendres, 23 de juny. Per a aquest últim dia, dilluns 26 de juny, també hi ha un atractiu programa i en destaca el FesTAPA. Els diferents establiments de la parròquia oferiran una tapa representativa de la seva gastronomia.

A més, hi haurà un premi per a l’establiment amb la millor tapa i també per als participants que completin el passaport de tapes. D’aquesta manera, es dona visibilitat als establiments i s’incentiva la participació dels ciutadans.





Aquests són els actes previstos per a aquesta darrera jornada de la Festa del Poble d’Encamp

10:00 Concurs de botifarra. Cafè del Poble

11:00 a 13:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils. Pg. de l’Alguer

12:00 Torneig de vòlei aigua. Piscina de la Mola

16:00 a 19:00 Activitats aquàtiques i jocs infantils. Pg. de l’Alguer

16:00 FesTAPA del Poble. Aparcament de Sant Miquel

16:30 Actuació musical d’Alba Cañabate i Marc Medeiros. Aparcament Sant Miquel

18:00 Exhibició de dansa del Club Esportiu Andorrà de Dansa i Fitness. Aparcament Sant Miquel

19:30 Sessió de tardeo amb DJ Moncho.Aparcament de Sant Miquel

19:45 Concurs de porró. Aparcament de Sant Miquel

22:00 Focs artificials de fi de festa. Pont de Riberaigües.