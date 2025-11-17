Tancada l’RN-22 fins a final de la temporada d’hivern redirigint-se el trànsit per l’RN-320

La carretera RN-22 francesa, que permet l’accés rodat de vehicles al Pas de la Casa, romandrà tancada des d’aquest vespre de dilluns i fins a acabar la temporada d’hivern. Tal com publica RTVA, aquest tram s’utilitza com a desviament durant les obres a la RN-320 per la construcció d’una galeria d’allaus a l’altura de l’Ospitalet.
La via, no condicionada per a les condicions hivernals, ha quedat tancada a la circulació de vehicles des de dos quarts de nou d’aquest vespre de dilluns, 17 de novembre, i a partir d’aquest dimarts a les sis del matí el trànsit es redirigirà per l’RN-320.