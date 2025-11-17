Andorra perd l’amistós a Finlàndia per 4 a 0

By:
On:
In: Esports
El partit s'ha disputat al Tammelan Stadion, a Tampere, Finlàndia. Foto: FAF
El partit s’ha disputat al Tammelan Stadion, a Tampere, Finlàndia. Foto: FAF

Partit amb caràcter amistós per a les seleccions masculines absolutes de Finlàndia i Andorra. Amistós, però vàlid per als tècnics dels combinats nacionals per a fer proves i rodar a jugadors. L’encontre ha estat marcat per les baixes temperatures amb neu inclosa. Per als tricolors, el desplaçament fins a Finlàndia s’ha traduït amb una clara derrota per 4 gols a 0.

Els andorrans han tingut alguna que altra errada defensiva que han sabut aprofitar els futbolistes locals. A la mitja part s’arribava amb 2 a 0. Antman feia el primer gol al minut 18, mentre que Pukki -que aquest dilluns rebia un homenatge perquè deixa la selecció- materialitzava la segona diana al 26.

Al segon temps, la defensa de la selecció d’Andorra no ha estat gens còmode. Així, Pyyhtia anotava el tercer per a Finlàndia, al minut 68, i Walta -ja en l’afegit- ha fet el quart i definitiu gol. En aquest encontre ha reaparegut per als del Principat, Jordi Aláez, després de més d’un any de no vestir la samarreta de la selecció.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

[do_widget id=category-posts-pro-64]