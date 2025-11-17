Andorra perd l’amistós a Finlàndia per 4 a 0

Partit amb caràcter amistós per a les seleccions masculines absolutes de Finlàndia i Andorra. Amistós, però vàlid per als tècnics dels combinats nacionals per a fer proves i rodar a jugadors. L’encontre ha estat marcat per les baixes temperatures amb neu inclosa. Per als tricolors, el desplaçament fins a Finlàndia s’ha traduït amb una clara derrota per 4 gols a 0.
Els andorrans han tingut alguna que altra errada defensiva que han sabut aprofitar els futbolistes locals. A la mitja part s’arribava amb 2 a 0. Antman feia el primer gol al minut 18, mentre que Pukki -que aquest dilluns rebia un homenatge perquè deixa la selecció- materialitzava la segona diana al 26.
Al segon temps, la defensa de la selecció d’Andorra no ha estat gens còmode. Així, Pyyhtia anotava el tercer per a Finlàndia, al minut 68, i Walta -ja en l’afegit- ha fet el quart i definitiu gol. En aquest encontre ha reaparegut per als del Principat, Jordi Aláez, després de més d’un any de no vestir la samarreta de la selecció.