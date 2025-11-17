El Patrimoni natural i cultural d’Andorra, protagonistes al festival CINEMANIA del Canadà

Andorra torna a ser present al festival CINEMANIA, el certamen de cinema francòfon més important d’Amèrica del Nord, que celebra la seva 31a edició al Canadà. En aquesta ocasió, s’hi ha projectat el documental coproduït amb National Geographic “Andorra al natural, Patrimoni de la Humanitat”, que explora tres llocs i tradicions andorranes inscrits a la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO: la vall del Madriu-Perafita-Claror, la reserva de la Biosfera d’Ordino i la festa de les falles.
El documental posa en relleu els valors d’Andorra: qualitat, autenticitat, respecte per la natura i experiències culturals i turístiques exclusives, i emfatitza la cara més desconeguda del Principat, on la cultura i la tradició conviuen amb l’actualitat. La peça s’ha projectat a la sala principal de la Cinémathèque Québécoise amb l’assistència de periodistes, operadors turístics i públic en general. La participació d’Andorra Turisme a CINEMANIA s’emmarca dins les accions de promoció del destí en mercats estratègics com el Canadà i la zona del Quebec.
Paral·lelament, s’aprofitarà la jornada per a fer una presentació i mantenir reunions amb una cinquantena de professionals del món del periodisme i de la touroperació, interessats en descobrir la destinació i promoure-la en els seus mitjans i plataformes. Per a augmentar la visibilitat d’Andorra dins l’esdeveniment, l’empresa s’ha unit amb Air Canada per a sortejar un viatge per a dues persones al Principat entre tots els espectadors
La col·laboració amb National Geographic
Aquest migmetratge és fruit de la col·laboració entre Andorra Turisme i National Geographic amb l’objectiu de mostrar la singularitat de la natura i el patrimoni natural i cultural d’Andorra. És la tercera producció que neix d’aquesta unió, després dels documentals Andorra al Natural, que descobreix l’Andorra més natural i salvatge, i Andorra al Natural – L’entorn on germinen les idees, que recull testimonis de la relació entre l’entorn i les persones que hi habiten.