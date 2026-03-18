Talls a l’N-260 per les protestes dels mestres i professors catalans

Una cinquantena de persones han tallat des de les 8 del matí la carretera N-260 a l’alçada de Castellciutat, dificultant l’accés de vehicles cap al Principiat d’Andorra. Segons informa RTVA, l’acció s’emmarca en el tercer dia vaga de mestres i professors a Catalunya, que aquest dimecres afecta principalment l’Alt Pirineu i Aran, Lleida i la Catalunya Central.
Els manifestants feien talls puntuals d’entre 10 i 15 minuts. De cara a mig matí, mestres i professors s’havien de manifestar a la Seu d’Urgell deixant la carretera lliure per a la circulació rodada.
Les protestes arreu de Catalunya, que culminaran divendres amb una vaga general, volen forçar el Govern català a asseure’s per a negociar un nou acord de millores salarials i laborals i que deixi sense efecte l’acord assolit fa una setmana amb CCOO i la UGT.