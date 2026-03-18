L’excursionista rescatat dilluns al Pallars Sobirà ha mort

L’excursionista que havia estat rescatat dilluns després de quedar atrapat per una allau al Pallars Sobirà ha acabat morint en no poder superar els danys que va patir. L’excursionista havia quedat atrapat per l’allau entre el coll de Bassiero i l’Estany Gelat, al nord-oest de la comarca pallaresa. Els fets van tenir lloc en una canal amb pendent pronunciat i amb neu verge sorprenent dos muntanyencs.
Un d’ells és la persona difunta i, l’altre, que va sortir il·lès, és qui va trucar als Bombers de la Generalitat per a avisar de l’incident i del fet que la persona que anava amb ell havia quedat atrapat sota la neu arrossegada per l’allau.