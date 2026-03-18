Ana Arce presenta dijous “Les aiguabelles del Madriu”, una exposició solidària a benefici de la Creu Roja Andorrana

La fotògrafa Ana Arce presenta l’exposició “Les aiguabelles del Madriu”, una mostra inspirada en la flora de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, amb una clara vocació solidària: la venda de les fotografies es destinarà íntegrament a la Creu Roja Andorrana. La inauguració tindrà lloc el dijous, 19 de març, a les 19.00 hores, a la floristeria E-Naturam (Parc de la mola 7 PB, AD700 Escaldes-Engordany). Les obres es podran adquirir fins al 20 de març.
Amb aquesta sèrie, Ana Arce captura la delicadesa i la força de les flors del Madriu, un entorn natural declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO. Tal com suggereix el lema de l’exposició, “La natura s’obre només per un instant. Després, torna al silenci”, la mostra reflexiona sobre la bellesa efímera i la necessitat de preservar-la.
Aquest projecte neix amb una voluntat clara: transformar l’art en una eina de solidaritat. Tots els beneficis de la venda de les obres es destinaran a la Creu Roja Andorrana, reforçant així la tasca social que l’entitat desenvolupa al país.
“Per a mi, aquesta exposició no té sentit sense la Creu Roja Andorrana. La seva tasca al país és imprescindible i constant, sovint silenciosa, com la natura que retrato. Poder posar el meu treball al servei d’una entitat que ajuda a tantes persones és un privilegi,” afirma Ana Arce.
Ana Arce, resident a Andorra des de 1984, és una reconeguda fotògrafa especialitzada en retrat i coneguda internacionalment pels seus projectes artístics solidaris. Actualment retirada de l’activitat comercial, dedica la seva tasca exclusivament a iniciatives artístiques amb finalitat benèfica. La seva vinculació amb la Creu Roja Andorrana és també personal, ja que n’és voluntària i membre de la junta directiva. Aquesta exposició compta amb la col·laboració de la Vall del Madriu-Perafita-Claror, la Galeria Art al Set i Dona Secret que donen suport a la iniciativa i contribueixen a posar en valor el patrimoni natural i cultural del país.